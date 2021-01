Ο Κώστας Μήτρογλου θέλει να δώσει νέα ώθηση στην καριέρα του μέσω του Άρη, όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς και από το πώς απάντησε ο Έλληνας επιθετικός σε ανάρτηση της Μπενφίκα για ένα εξαιρετικό του γκολ με τακουνάκι, σαν σήμερα (23/1) πριν από πέντε χρόνια, με την φανέλα των Αετών.

«Σπουδαίες αναμνήσεις Μπενφίκα. Έρχονται περισσότερες» έγραψε ο «Μητρογκόλ», ο οποίος προφανώς θέλει να χαρίσει στον... εαυτό του και στους φιλάθλους της νέας του ομάδας, παρόμοιες αναμνήσεις.

Great memories @SLBenfica

More to come https://t.co/fHetkJmADM

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) January 23, 2021