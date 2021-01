H 17η αγωνιστική του Gazzetta: Ο Διούδης τα έβγαζε, ο Χασάν το έβαλε

Ο Σωκράτης Διούδης που κράτησε ξανά το μηδέν δίνοντας άλλο ένα τρίποντο στον Παναθηναϊκό, ο Χασάν που λύτρωσε τους ερυθρόλευκους με το γκολ στο 93' κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα στο Καραϊσκάκη και η ΑΕΚ που με την επιστροφή του Χιμένεθ έχει επανέλθει στις νίκες.

Στην δέκατη έβδομη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Μέχρι την επόμενη αγωνιστική μπορείτε να πάρετε μέρος στην ψηφοφορία στο site της Super League για την ανάδειξη του NIVEA MEN Best Goal και του NIVEA MEN Player of the month.