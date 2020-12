H 13η αγωνιστική του Gazzetta: Μπερτόλιο ή Σφιντέρσκι;

Το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ από κόρνερ μέσα σε λίγες αγωνιστικές, η νίκη του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Αστέρας Τρίπολης που δείχνει ότι μπορεί να πάρει βαθμούς και χωρίς να σκοράρει ο Μπαράλες.

Στην δέκατη τρίτη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Παναγιώτη Δαλαταριώφ και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

