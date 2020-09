Παναθηναϊκός: Η πρώτη προπόνηση του Αντονίτο με τα πράσινα (pics)

Το μεσημέρι της Παρασκευής κι έπειτα από αναβολή δυο ημερών πάτησε το πόδι του στην Αθήνα, το Σάββατο υπέγραψε κι ανακοινώθηκε επίσημα από τους «πράσινους» και το πρωί της Κυριακής έβαλε τη φανέλα της νέας του ομάδας και προπονήθηκε.

Ο 32χρονος δεξιός μπακ του «τριφυλλιού» μπαίνει κατευθείαν στο πρόγραμμα της ομάδας για να μπορέσει να είναι άμεσα διαθέσιμος για τον Ντάνι Πογιάτος και να δυναμώσει τον ανταγωνισμό για το δεξί άκρο της άμυνας μαζί με τον Φακούντο Σάντσες που επίσης αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι.

Antonito is the new member of the group! #Panathinaikos #paofc2020_21 #LikeGreensDo pic.twitter.com/HINTTTMjrd

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 27, 2020