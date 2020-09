Μαρτίνς: «Η νίκη είναι συνώνυμο με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ο Πορτογάλος τεχνικός έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter, σχολιάζοντας την κατάκτηση του Κυπέλλου:

«Τα καταφέραμε! Το Κύπελλο Ελλάδα ολοκληρώνει μια λαμπρή σεζόν την οποία είχαμε. Η νίκη είναι συνώνυμο μ' αυτόν το σύλλογο και είμαι πολύ περήφανος που φέρνω αυτήν την επιπλέον ευχαρίστηση στους φίλους του Ολυμπιακού».

We've done it! The Greek Cup caps off the brilliant season we've had. Winning is synonymous with this club, and I am very proud to bring this extra joy to @olympiacosfc fans! #Olympiacos #GreekCup #Final #Winners pic.twitter.com/abcsy8b92k

