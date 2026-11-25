Ολυμπιακός: Η θέση του στη διαχρονική βαθμολογία της UEFA και οι νίκες του
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Η ελληνική έκδοση του Transfermarkt ανέβασε τη διαχρονική βαθμολογία των ομάδων της χώρας μας στο Champions League με τον Ολυμπιακό να είναι η πρώτη ελληνική ομάδα.
Η ελληνική βερσιόν του Transfermarkt έκανε στα social media της μία ανάρτηση με τη διαχρονική βαθμολογία των ελληνικών ομάδων στο Champions League. Από τις ομάδες της χώρας μας την πρωτιά έχει ο Ολυμπιακός.
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Ο Ολυμπιακός έχει νικήσει τις 8 από τις 10 ομάδες αυτής της πρώτης δεκάδας. Ο Παναθηναϊκός έχει νικήσει τις 4 από τις 10, η ΑΕΚ τις 4 από τις 10 και ο ΠΑΟΚ τις 3 από τις 10.
@Photo credits: eurokinissi
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