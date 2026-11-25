Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί δείχνει με κάθε τρόπο το πόσο κοντά παραμένει στην ομάδα του Ολυμπιακού παρότι είναι εκτός με τον τραυματισμό του.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στο Instagram του πλάνα από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί που βλέπει την προπόνηση των Πειραιωτών πριν τον αγώνα με τη Μίλαν. Δείτε πιο κάτω το σχετικό βίντεο με τον διεθνή Μαροκινό στράικερ στον Ρέντη.

