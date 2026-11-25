Ελ Καμπί: Στο πλευρό των συμπαικτών του, είδε την προπόνηση του Ολυμπιακού πριν τη Μίλαν (vid)
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Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί δείχνει με κάθε τρόπο το πόσο κοντά παραμένει στην ομάδα του Ολυμπιακού παρότι είναι εκτός με τον τραυματισμό του.
Ο Ολυμπιακός ανέβασε στο Instagram του πλάνα από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί που βλέπει την προπόνηση των Πειραιωτών πριν τον αγώνα με τη Μίλαν. Δείτε πιο κάτω το σχετικό βίντεο με τον διεθνή Μαροκινό στράικερ στον Ρέντη.
🔴🫡 Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρακολουθεί την προπόνηση των ερυθρόλευκων πριν την αυριανή αναμέτρηση με την Μίλαν 🎥 OlympiacosFc (Instagram) https://t.co/1Sl8D8tSkV— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 25, 2026
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@Photo credits: ΕΠΙΣΗΜΟ INSTAGRAM ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
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