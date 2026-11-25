Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μαζί με τους συνεργάτες του στο προπονητικό team του Ολυμπιακού μίλησε στους παίκτες του πριν τον αγώνα με τη Μίλαν.

Ο Βάσκος τεχνικός είναι από εκείνους που παραδοσιακά μιλάνε αρκετά στους παίκτες τους και ποντάρουν πολύ στο σκέλος της ψυχολογίας. Πάνω σε αυτό το σκέλος ο Ιμανόλ που ήταν ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις του στη συνέντευξη Τύπου τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες και δεν θα υπάρξουν από την πλευρά του (ήτοι ότι δεν θα ψάξει για δικαιολογίες) επειδή λείπουν παίκτες στον Ολυμπιακό.

Μιλώντας προς τους παίκτες του ο Αλγκουαθίλ τους επισήμανε μεταξύ άλλων πώς «εμείς δεν κοιτάμε ποιοί λείπουν. Είμαστε Ολυμπιακός και τα δίνουμε όλα παντού και σε όλα τα ματς. Εσείς που είστε εδώ είστε ο Ολυμπιακός και είστε ισάξιοι με όσους δεν είναι εδώ». Με αυτόν τον τρόπο έδωσε το μήνυμα της απόλυτης εμπιστοσύνης προς τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του και στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και συνεργάτες του από το προπονητικό staff. Και βέβαια ο επόμενος αγωνιστικός στόχος είναι να τα δώσουν όλοι όλα για να έρθει η νίκη με τη Μίλαν.