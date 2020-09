Μια ανάσα από Αντονίτο ο Παναθηναϊκός! (vids)

Το μεσημέρι της Κυριακής διαβάσατε στο gazzetta.gr πως ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ψηλά στην λίστα για την θέση του δεξιού μπακ, τον Αντονίτο της Βαγιαδολίδ και λίγες ώρες αργότερα το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε μέχρι κεραίας! Σύμφωνα με πληροφορίες, το «τριφύλλι» έχει προχωρήσει την περίπτωση του 33χρονου αμυντικού και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έρθει στην Αθήνα για να υπογράψει στους «πράσινους» και να αποτελέσει δίδυμο στα δεξιά της άμυνας μαζί με τον Φακούντο Σάντσες.

Το who is who του Αντονίτο

Ο 33χρονος μπακ ανήκει στη Βαγιαδολίδ από το καλοκαίρι του 2017, στην οποία συνέβαλε από την πρώτη του χρονιά στην άνοδο στη La Liga έπειτα από τέσσερα χρόνια. Ο Αντονίτο βγήκε από τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Πόλι Εχίδο, με την οποία υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο και προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα το 2007. Ο Αντονίτο πριν τη μεταγραφή του στη Βαγιαδολίδ, με την οποία κατάφερε να αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία του ισπανικου ποδοσφαίρου, αγωνίστηκε στην τρίτη και στη δεύτερη κατηγορία περνώντας από Μελίγια, Αλμερία Β, Έθιχα, Καρταγένα, Αλμπαθέτε και Κόρδοβα.

Στη σεζόν της ανόδου με τη Βαγιαδολίδ πραγματοποίησε 35 συμμετοχές με μία ασίστ, ενώ στην πρώτη του χρονιά στην Primera Division «έγραψε» 30 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ. Τη σεζόν που μας πέρασε πραγματοποίησε 16 εμφανίσεις με μία ασίστ.