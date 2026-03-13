Οι καλύτερες αντιδράσεις των φίλων του Παναθηναϊκού στο γκολ του Ταμπόρδα στα social media

Συγκεντρώσαμε τις καλύτερες αντιδράσεις των οπαδών του Παναθηναϊκού από τα social media στο γκολ του Ταμπόρδα.

Η σπουδαία επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις με 1-0 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «16» του Europa League έστειλε στα... ουράνια ολόκληρο τον οργανισμό των «πρασίνων».

Τόσο οι αντιδράσεις των παικτών όσο και των οπαδών που βρέθηκαν στο γήπεδο ήταν έντονες και μοναδικές και σίγουρα θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη τους για πολύ καιρό. Όμως αυτή είναι μόνο η μία πλευρά που αφορά εκείνους που βρίσκοταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, που χθες ήταν στο ΟΑΚΑ.

Υπάρχει και η αθέατη, εκείνη που αφορά το πως το βιώνουν την επιτυχία οι οπαδοί της εκάστοτε ομάδας, στην περίπτωση αυτή του «τριφυλλιού», που για διάφορους λόγους δεν βρέθηκαν στο γήπεδο. Ακόμη όμως και για κείνη υπάρχει πια η λύση και αυτή είναι τα social media.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τις καλύτερες αντιδράσεις των οπαδών του Παναθηναϊκού στο γκολ-νίκης του Ταμπόρδα.