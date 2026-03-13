Πόσα ξέρει ο Ανδρέας Τεττέη για τον Παναθηναϊκό; Το κουίζ του Gazzetta με τον στράικερ των Πρασίνων.

Έχει ήδη κάνει τη διαφορά, λίγους μήνες μετά την άφιξή του στον Παναθηναϊκό, ωστόσο πόσα ξέρει ο Ανδρέας Τεττέη για αυτήν τη φανέλα;

Ο σέντερ φορ των Πρασίνων κλήθηκε να απαντήσει στο κουίζ του Gazzetta και τέσταρε τις γνώσεις του για την ιστορία του «τριφυλλιού», για μερικές από τις πιο εμβληματικές μορφές της ομάδας αλλά και για τον τωρινό του προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.

Πόσες ερωτήσεις πέτυχε ο 24χρονος στράικερ και πού πιάστηκε... αδιάβαστος;