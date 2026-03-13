Τεττέη: Πόσο καλά ξέρει τον Παναθηναϊκό - Το κουίζ του Gazzetta (vid)
Έχει ήδη κάνει τη διαφορά, λίγους μήνες μετά την άφιξή του στον Παναθηναϊκό, ωστόσο πόσα ξέρει ο Ανδρέας Τεττέη για αυτήν τη φανέλα;
Ο σέντερ φορ των Πρασίνων κλήθηκε να απαντήσει στο κουίζ του Gazzetta και τέσταρε τις γνώσεις του για την ιστορία του «τριφυλλιού», για μερικές από τις πιο εμβληματικές μορφές της ομάδας αλλά και για τον τωρινό του προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.
Πόσες ερωτήσεις πέτυχε ο 24χρονος στράικερ και πού πιάστηκε... αδιάβαστος;
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
