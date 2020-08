Λιβάια και Ολιβέιρα (πρέπει) να είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Καλή εβδομάδα να έχουμε και δυστυχώς αυτό το blog δεν εστιάζει στο αγωνιστικό όπως θα έπρεπε, δεν ασχολείται με τον τελικό Κυπέλλου και όσα είδαμε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό διότι πολύ απλά δεν έγινε ποτέ. Κάτι που μας υποχρεώνει να το (ξανά)προσπεράσουμε και να εστιάσουμε στην επικαιρότητα που αφορά πλέον (ξανά) τον αγωνιστικό σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτούς φεύγοντας για λίγο από το κομμάτι των προσθηκών και της ενίσχυσης του ρόστερ και φτάνοντας σε αυτό των ανανεώσεων... Θα έπρεπε να διαβάζετε τι έγινε και πως κατάφερε η Ένωση να κερδίσει και να κατακτήσει το τρόπαιο, αλλά, τώρα θα ανοίξουμε το φάκελο των υποθέσεων Μάρκο Λιβάια και Νέλσον Ολιβέιρα.

Λογικό αν σκεφτούμε πως φτάσαμε στη μέρα που ανοίγει ο ουσιαστικός κύκλος επαφών μεταξύ του club και των εκπροσώπων των δυο ποδοσφαιριστών. Ο Βιντσέντζο Καβαλιέρε βρίσκεται στην πρωτεύουσα και θα 'χει σε λίγες ώρες ραντεβού με τον Ίλια Ίβιτς, το απόγευμα προς βράδυ είναι προγραμματισμένο να γίνει αυτό, με στόχο φυσικά να συζητήσουν για το μέλλον της συνεργασίας με τον Μάρκο Λιβάια... Εννοείται πως δεν γίνεται και δεν θα πρέπει κανείς να θεωρήσει ότι με την ολοκλήρωση του ραντεβού του τεχνικού διευθυντή της ΑΕΚ με τον εκπρόσωπο του Κροάτη μεσοεπιθετικού θα 'χουμε και αποτέλεσμα. Δεν αποκλείεται τίποτα όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο...

Ωστόσο η λογική λέει ότι θα πρόκειται για την πρώτη και πολύ σημαντική προσέγγιση για τις δυο πλευρές. Είναι δεδομένο ότι υφίσταται κοινή επιθυμία να συνεχίσουν μαζί ΑΕΚ και Λιβάια. Αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν από την πρώτη ώρα και οι δυο πλευρές και το έχουν καταστήσει σαφές με κάθε τρόπο και δημόσια! Πάνω σε αυτό έχει ήδη καιρό τώρα δημιουργηθεί μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης, αγάπης και σεβασμού... Δεδομένα που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για να μπορέσουν να ξεπεραστούν αν χρειαστεί τα όποια εμπόδια μπορεί να προκύψουν σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Διότι τέτοια θα είναι αφού στο τέλος της ημέρας πάντα η μια και η άλλη πλευρά θα θέλουν το καλύτερο deal για την πλευρά τους!

Στη συνέχεια της μέρας, στη διάρκειά της, θα υπάρξει κι η επαφή με τον Νέλσον Ολιβέιρα για το δικό του θέμα ανανέωσης της συνεργασίας του με το club. Επίσης εδώ έχουμε πλέον ΔΕΔΟΜΕΝΗ κοινή επιθυμία από τις δυο πλευρές για να φτάσουν σε deal... Εννοείται πως (και εδώ) δεν αρκεί αυτό και θα χρειαστεί να ικανοποιηθούν σε οικονομικό επίπεδο και οι δυο, η ομάδα ότι θα δώσει αυτά που θεωρεί ότι πρέπει, ο ποδοσφαιριστής πως θα κερδίσει από τη συμφωνία αυτά που ήθελε και είχε στο μυαλό του. Ωστόσο δεν το σημειώνουμε έτσι απλά αυτό που αφορά την κοινή επιθυμία. Όταν υπάρχει αυτό η βάση της όποιας κουβέντας ξεκινάει πάντα με θετικό πρόσημο και οι πιθανότητες είναι τουλάχιστον 60-40 για να έχουμε συμφωνία...

Ο Λιβάια και η ΑΕΚ η... Ιθάκη του!

Ας ξεκινήσουμε από την υπόθεση του Μάρκο Λιβάια που τούτη την ώρα στο μυλό των περισσότερων μπορεί να μοιάζει και πιο βατή... Δεν είναι όμως. Τα δεδομένα και τα ποσοστά δεν αλλάζουν και εδώ! Μπορεί να ξεκινάμε από το 60-40 επειδή το θέλει πολύ ο ίδιος, η ομάδα, η οικογένειά του και όλα να συνηγορούν πως έστω και δύσκολα θα προκύψει happy end, ωστόσο, οφείλουμε να μην ξεχνάμε το οικονομικό. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός θέλει να ικανοποιηθεί σε οικονομικό επίπεδο και να αποδειχθεί ότι όντως αντιμετωπίζεται ως σημαντικός για το club. Αυτό πάντα στο τέλος της μέρας επιβεβαιώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό.

Σύμμαχος της ΑΕΚ (όπως και στην περίπτωση Ολιβέιρα όπως θα δούμε παρακάτω) είναι η οικογένεια του Μάρκο... Η Ίρις και η όμορφη κουρούλα τους! Η ζωή στην Αθήνα και η διαμονή στην Γλυφάδα είναι όπως υποστηρίζουν και οι ίδιοι «place to be and to live» (κοινώς μέρος να είσαι και να ζήσεις)... Γι' αυτό και η προτεραιότητα του Κροάτη κορυφαίου ποδοσφαιριστή του ελληνικού πρωταθλήματος (όπως επέλεξε και ψήφισε ο κόσμος) είναι να συνεχίσει να φοράει την κιτρινόμαυρη φανέλα. Γεγονός που δεν έχει κρύψει ποτέ, αντίθετα, σε κάθε του ευκαιρία και συνέντευξη επαναλάμβανε το «θέλω» του, που είναι να συνεχίσει στην ΑΕΚ.

Ο Λιβάια στην Ένωση έχει βρει την ποδοσφαιρική του Ιθάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βρίσκεται τρία χρόνια ήδη στο club και τώρα ξεκινάει η τέταρτη σεζόν του, πουθενά αλλού δεν έκατσε τόσο πολύ, τη στιγμή που επιθυμεί ΔΕΔΟΜΕΝΑ να κάτσει κι άλλο τόσο! Νιώθει όμορφα, αισθάνεται (και είναι) ηγέτης και το απολαμβάνει. Γι' αυτόν το να αισθάνεται σημαντικός και απαραίτητος μοιάζει να είναι το «Α» και το «Ω» (τα υπόλοιπα γράμματα είναι το οικονομικό, να κάνουμε και λίγο χιούμορ). Δεν δελεάζεται ιδιαίτερα από προτάσεις (που ήδη έχουν έρθει) από ομάδες της Ιταλίας, από κρούσεις από γαλλικά club και ισπανικά, το 'χει ζήσει το έργο αυτό σε Ιταλία και Ισπανία...

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας αυτό που δείχνει σωστή κατεύθυνση προς την ανανέωση οι πρώτες επαφές μεταξύ Ίλια Ίβιτς και Βιντσέντζο Καβαλιέρε. Εκεί φάνηκε αυτό που συνήθως λέμε «λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο πάνω και λίγο κάτω, δεν γίνεται θα το βρούμε... Θέλουμε και οι δυο»... Αυτό δεν είναι υποθετικό σενάριο κουβέντας, έχει γίνει, είναι γεγονός. Μπορεί να μην είναι αρκετό στο τέλος της ημέρας, ή να αποδειχτεί ότι δεν είναι αρκετό, όμως δείχνει την προδιάθεση μιας κουβέντας που θα είναι δύσκολη και σημαντική για τις δυο πλευρές. Για την ΑΕΚ ξέρουμε τους λόγους της σημασίας της παραμονής του Μάρκο, για τον παίκτη είναι ένα συμβόλαιο σημαντικό στα 27 του, το πρότελευταίο καλό του, με ότι αυτό συνεπάγεται!

Θετικός στο... τεστ παραμονής ο Ολιβέιρα

Τι κοινό έχει η υπόθεση ανανέωσης της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λιβάια με εκείνη του Νέλσον Ολιβέιρα; Αρχικά υπάρχει ίδιος σύμμαχος για την πλευρά του club. Η οικογένεια... Σημειώνω οικογένεια γιατί σύντομα ο Πορτογάλος φορ θα αποκτήσει το πρώτο παιδί του, εδώ, στην Αθήνα... Γεγονός ΠΑΝΤΑ πολύ σημαντικό γιατί παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο πού αισθάνεται ασφαλής η σύζυγος ενώ έχει μόλις φέρει στον κόσμο ένα παιδάκι, να μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα και να μην έχει πολλές (και άλλες πλην της άφιξης ενός μωρού) αλλαγές την ίδια περίοδο στη ζωή της. Αλλά και αυτό να μην υπήρχε, το παιδάκι δηλαδή, η κυρία Ολιβέιρα είναι ερωτευμένη με την Ελλάδα, την Αθήνα, τα νησιά (και τη Μύκονο) και τη ζωή της εδώ...

Πρέπει και εδώ να υπενθυμίσουμε το αυτονόητο: ότι φυσικά και δεν αρκεί ποτέ αυτό να φέρει deal. Πάντα το οικονομικό μέρος θα 'χει μεγαλύτερη σημασία και πρωταγωνιστικό ρόλο... Ωστόσο λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, έτσι μοιράζουμε και καταλήγουμε να διαπιστώσουμε τις πιθανότητες και ποιες από αυτές είναι με το μέρος της ΑΕΚ για την ανανέωση ενός ποδοσφαιριστή που θεωρείται και είναι σημαντικός για αυτή... Εξίσου τεράστια ουσία προκύπτει από τη ζήτηση και τις επιλογές που προκύπτουν για τον Πορτογάλο φορ. Η Αγγλία και η πατρίδα του είναι οι αγαπημένοι του προορισμοί για όταν τελειώσει με την Ένωση, είτε αυτό έρθει του χρόνου αν δεν ανανεώσει είτε προκύψει αργότερα το τέλος συνεργασίας με την ΑΕΚ αφού θα 'χει επιτευχθεί ανανέωση!

Το γεγονός ότι έως και χθες δεν είχε προκύψει σημαντική κρούση από κάποιο άλλο club από τις χώρες που προανέφερα για τον Πορτογάλο φορ έχει -δεδομένα σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας- μετατρέψει σε ουσιαστική επιθυμία της πλευράς του την επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Μάλιστα για τον λόγο αυτό δεν... υπάρχει εντολής αναζήτησης επόμενης ομάδας από την πλευρά του Ολιβέιρα στον ατζέντη του. «Ο Νέλσον γνωρίζει την επιθυμία της ΑΕΚ και χαίρεται γι' αυτή διότι και ο ίδιος είναι θετικός και θα δούμε τι θα γίνει», είναι η ατάκα – αντίδραση του ατζέντη του Πορτογάλου φορ στην όποια ερώτηση σχετικά με το μέλλον του...

Ο Ολιβιέρα είχε αμφιβολίες για την Ελλάδα και το πρωτάθλημα εδώ... Πλέον έχει πειστεί σε απόλυτο βαθμό για το ανταγωνιστικό επίπεδο! Έχει βγάλει αυτές τις αμφιβολίες από το κεφάλι του, γνωρίζει ότι μέσω της ΑΕΚ μπορεί να υπάρξει και επιστροφή στην Εθνική του Σάντος και η ζωή εδώ με τους συμπατριώτες του στην Ένωση χαρακτηρίζεται από τον ίδιο: υπέροχη... Η επαφή θα γίνει και στο τέλος της ημέρας μπορεί να γίνει το δύσκολο; Γίνεται να 'χουμε δυο deal και διατήρηση των δυο κορυφαίων της επίθεσης της ΑΕΚ στο ρόστερ της; Ναι, μπορεί να της συμβεί της Ένωσης, κάτι πολύ σημαντικό γιατί αντικειμενικά η επιστροφή στην Νέα Φιλαδέλφεια πρέπει να συνοδεύεται από τέτοιες επιλογές και κινήσεις...

Αντικειμενικά -όσο γίνεται- και τίμια: Λιβάια και Ολιβέιρα (πρέπει) να είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια! Αν επιτευχθούν τα deal ανανέωσεις των δυο συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών θα μπορούμε να σημειώνουμε και προσωπικά θα το... φωνάζω, πως αυτές είναι οι δυο κορυφαίες κινήσεις της ΑΕΚ για φέτος (συν τον Βράνιες ντε, όταν και εφόσον)!

Υγ: Νέα αναβολή τελικού... Η πρώτη φορά έγινε από την ΕΛ.ΑΣ. όπου με την αστεία έως απαράδεκτη πρόφαση για μέτρα ασφαλείας σε κεκλεισμένων των θυρών τελικό Κυπέλλου λόγω (και) Covid 19 με παρουσία μόλις 15 ατόμων από κάθε ομάδα. Είναι ποτέ δυνατόν; Είναι διότι από τον Ολυμπιακό δεν ήθελαν Ριζούπολη και επειδή ο αγωνιστικός χώρος ήταν υπέροχος και πρόβλημα δεν υπήρχε, έπρεπε να πάρουμε τη βοήθεια της... Πολιτείας (όχι του κοινού). Τώρα είχαμε αναβολή ελέω κρούσματος θετικού ενός ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού... Εντελώς σοβαρά και ειλικρινά ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ πως σωστά αναβλήθηκε ο τελικός και ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ περαστικά στο παιδί και να μην έχει περιπέτειες ούτε ο ίδιος ούτε οι γύρω σε αυτόν! Όποιος ειρωνεύεται με αυτό είναι αστείος και εκτός πραγματικότητας. Από κει και πέρα είναι και αστεία (πάντα ήταν της συγκεκριμένης ομάδας αφού στερείται σοβαρών και έστω ικανών στελεχών στην επικοινωνία της) τα «κερνάμε καφέ στο σπίτι του Λοβέρα». Αλλά το δέχομαι, τόσο μπορούν, τόσο κάνουν... Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός για να είχαμε αγώνα την Κυριακή; Κάτι που θα περιόριζε το ρίσκο να προκύψει κρούσμα; ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ: Μετά τα πρώτα τεστ της Τρίτης που βγήκαν όλα αρνητικά την Τετάρτη θα έπρεπε απλά να τους κλείσουν στου Ρέντη, ή σε ξενοδοχείο έως και τη μέρα διεξαγωγής του αγώνα, προκειμένου να μην υπάρξει ρίσκο για κρούσμα... «Σιγά μη σε ρωτήσει ο Ολυμπιακός ρε Τσακίρη τι θα κάνει και πώς θα λειτουργεί η ομάδα πριν από τελικό», θα μου πει κάποιος φίλος των ερυθρόλευκων, σωστά και δικαιολογημένα. Να κάνει ότι κρίνει σωστό για την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές του, εννοείται, να μην τους προστατεύει και να μην τον απασχολεί για τον αν θα γίνει τελικός ή όχι... Αλλά η αλήθεια είναι πάντα ΜΙΑ και αυτή αποδείχτηκε για το ποιος ήθελε πολύ και ποιος όχι να γίνει ο τελικός. Αυτά όλα μέχρι και σήμερα ΔΙΧΩΣ η ΑΕΚ να 'χει πει τίποτα, ή να 'χει δημιουργήσει το οποιοδήποτε πρόβλημα... Τέλος πάντων ας είναι, 12 Σεπτεμβρίου με τα ίδια δεδομένα και σε γήπεδο χαλί, Ριζούπολη, τι όχι;