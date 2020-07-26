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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Ατρόμητος Αθηνών
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Ούμπιδες: «Αγαπώ τόσο πολύ τον Ατρόμητο»

Ούμπιδες: «Αγαπώ τόσο πολύ τον Ατρόμητο»

Ούμπιδες: «Αγαπώ τόσο πολύ τον Ατρόμητο»

Ο Αργεντινός χαφ αναφέρθηκε στην παραμονή του στην ομάδα και στο «δέσιμο» που έχει με τους Περιστεριώτες 

Στον Ατρόμητο θα... ριζώσει ο Χαβιέ Ούμπιδες και ο Αργεντινός χαφ μίλησε στον ΣΠΟΡ FM για την ανανέωση του συμβολαίου του.  
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
-την ανανέωση συμβολαίου του με τον Ατρόμητο: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωση συμβολαίου. Μακάρι να έχουμε μια καλή πορεία τη νέα σεζόν. Θυμάμαι στο ματς με τον ΟΦΗ που ένιωσα πως δεν θα προκριθούμε στην Ευρώπη. Πάλεψα με τον εαυτό μου, αλλά ήθελα να συνεχίσω. Η ομάδα μού άνοιξε την πόρτα, άφησε σε μένα την απόφαση και την ευχαριστώ γι’ αυτό. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα και είναι ένα όνειρο για μένα να με δει ο μικρός γιος μου με τη φανέλα αυτής της ομάδας που αγαπώ τόσο πολύ». 
 
-το ρόλο του στην ομάδα: «Θέλω να βοηθώ την ομάδα, όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στα αποδυτήρια. Αυτό προσπαθώ να κάνω, μερικές φορές είναι δύσκολο, αλλά το σημαντικό είναι να πηγαίνει καλά η ομάδα».
 
-την παραμονή του στην Ελλάδα: «Έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε που ήρθα στην Ελλάδα. Από τη μέρα που ήρθα στον Βόλο μέχρι και σήμερα, ο κόσμος με βοήθησε πάρα πολύ. Όταν ήρθαμε ήταν λίγο δύσκολα, δεν ξέραμε καν αγγλικά για να επικοινωνήσουμε, αλλά όλοι ήταν δίπλα μας. Γι’ αυτό νιώθουμε την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι εδώ. Ο μεγάλος μου ο γιος είναι 18 και παίζει στον Ατρόμητο, η κόρη μου είναι 15 ετών και ο μικρός γιος μου είναι 15 μηνών. Του έχουμε δώσει ελληνικό όνομα, Λεωνίδα».
 
-τους στόχους για τη νέα σεζόν: «Η χρονιά που περάσαμε ήταν δύσκολη και περίεργη, με τον κορωνοϊό και όλα αυτά. Δεν είναι δικαιολογίες, αλλά είναι μια πραγματικότητα για όλους. Θέλουμε μια καλύτερη πορεία του χρόνου. Πάντα στόχος μας είναι η έξοδος στην Ευρώπη και ο τελικός Κυπέλλου. Θα παλέψουμε και θα δώσουμε ο καθένας μας ό,τι καλύτερο για να τα καταφέρουμε». 

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