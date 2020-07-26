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Ολυμπιακός: Ο 100άρης Χασάν! (poll)

Ολυμπιακός: Ο 100άρης Χασάν! (poll)

Ολυμπιακός: Ο 100άρης Χασάν! (poll)

Ο Αιγύπτιος διεθνής επιθετικός μετά την φετινή σεζόν στον Ολυμπιακό έφτασε να έχει συμμετοχή σε 100 γκολ σε 256 αγώνες με Μπράγκα, Ρίο Άβε και φυσικά τους Πειραιώτες.

Ο επιθετικός του ΟλυμπιακούΑχμέντ Χασάνμπορεί και πέρυσι και φέτος να μην... γέμισε το μάτι αρκετών, ωστόσο στο come back του στους Πειραιώτες έβαλε ορισμένα σημαντικά γκολ όπως με Ατρόμητο και ΟΦΗ στο πρωτάθλημα και με ΠΑΟΚ και Λαμία στο Κύπελλο. 
 
Με την φανέλα της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνς έχει πιάσει τα 23 γκολ και την 1 ασίστ σε 50 αγώνες. Στο σύνολο μαζί με τις δύο πορτογαλικές ομάδες που έχει παίξει (Μπράγκα και Ρίο Άβε) έχει 256 αγώνες με 80 γκολ και 20 ασίστ. Άρα στο σύνολο σε αυτήν την θητεία του στην Ευρώπη έχει συμμετοχή σε 100 γκολ. Ο Χασάν από την πλευρά του έχει επισημάνει το πόσο πολύ θέλει να συνεχίσει στο Λιμάνι ενώ και ο Μαρτίνς τον θέλει για του χρόνου.
 
Φέτος ο Χασάν είχε μία σεζόν με 25 ματς, 9 γκολ και 2 ασίστ. Στην SL1 και την κανονική της διάρκεια είχε 2 γκολ, στο Κύπελλο Ελλάδας άλλα 2 και στα play off της Λίγκας 4 γκολ και 1 ασίστ. Με τον Ολυμπιακό πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα ενώ στην Πορτογαλία έχει πάρει ένα Κύπελλο και με την Αίγυπτο τον τίτλο της Εθνικής U20 στον θεσμό του Κυπέλλου των εθνών της Αφρικής.
 
 
Ο Χασάν αξίζει μία θέση για το ρόστερ του Ολυμπιακού;
Ναι
Όχι
 
 
 
 
 
 
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