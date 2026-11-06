Europa League: Οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για οκτάδα και ΟΦΗ για πρόκριση
Ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο το βράδυ της Πέμπτης (5/11) η 4η αγωνιστική της League Phase στο φετινό Europa League, με τον Ολυμπιακό (6ος) αήττητο να βρίσκεται στην πρώτη οκτάδα και τον ΟΦΗ στην 16η θέση της βαθμολογίας.
Οι Ερυθρόλευκοι μετά το 0-0 με τη Ρεν στη Γαλλία έφτασαν τους 10 βαθμούς και πρέπει να συμβούν... τέρατα για να αποκλειστούν, ενώ οι Κρητικοί πήραν σπουδαίο διπλό (0-2) επί της Χάποελ Μπερ Σεβά και μαζί το δεύτερο τρίποντο στον θεσμό.
Βάσει πιθανοτήτων από το Football Meets Data, το σύνολο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι κατά 99.9% εντός 24άδας, ενώ ο στόχος της οκτάδας και του απευθείας εισιτηρίου για τους «16» είναι εξίσου πιθανός, αφού βρίσκεται στο 75.1%.
Από την άλλη, η ομάδα του Χρήστου Κόντη είδε τις δικές της πιθανότητες πρόκρισης να... εκτοξεύονται, αφού σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, κατά 55.7% θα έχουν συνέχεια στον θεσμό μέσω μιας από τις 24 πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.
[🟠 UEL projections after MD4] 🔃 Changes in Top 8: IN: 🇧🇪 Union SG, 🇫🇷 Lyon OUT: 🇹🇷 Beşiktaş, 🏴 Sunderland 🔃 Changes in Top 24: IN: 🇭🇷 Dinamo Zagreb, 🇫🇷 Marseille OUT: 🇦🇹 Sturm Graz, 🇨🇿 Sparta Praha *Teams are ordered on average expected positions from 100K simulations https://t.co/fGsJM0b4Cm— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 5, 2026
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