Europa League: Οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για οκτάδα και ΟΦΗ για πρόκριση

Οι πιθανότητες του Ολυμπιακού να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα και του ΟΦΗ να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa League.

Ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο το βράδυ της Πέμπτης (5/11) η 4η αγωνιστική της League Phase στο φετινό Europa League, με τον Ολυμπιακό (6ος) αήττητο να βρίσκεται στην πρώτη οκτάδα και τον ΟΦΗ στην 16η θέση της βαθμολογίας.

Οι Ερυθρόλευκοι μετά το 0-0 με τη Ρεν στη Γαλλία έφτασαν τους 10 βαθμούς και πρέπει να συμβούν... τέρατα για να αποκλειστούν, ενώ οι Κρητικοί πήραν σπουδαίο διπλό (0-2) επί της Χάποελ Μπερ Σεβά και μαζί το δεύτερο τρίποντο στον θεσμό.

Βάσει πιθανοτήτων από το Football Meets Data, το σύνολο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι κατά 99.9% εντός 24άδας, ενώ ο στόχος της οκτάδας και του απευθείας εισιτηρίου για τους «16» είναι εξίσου πιθανός, αφού βρίσκεται στο 75.1%.

Από την άλλη, η ομάδα του Χρήστου Κόντη είδε τις δικές της πιθανότητες πρόκρισης να... εκτοξεύονται, αφού σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, κατά 55.7% θα έχουν συνέχεια στον θεσμό μέσω μιας από τις 24 πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.