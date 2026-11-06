Βαθμολογία Europa League: Στην οκτάδα ο Ολυμπιακός, εκτόξευση για ΟΦΗ
Η τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε με τους δύο ελληνικούς συλλόγους που μετέχουν σε αυτή να βρίσκονται αμφότεροι σε θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ!
Ο Ολυμπιακός, που απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία από τη Ρεν την Τετάρτη (4/11), είδε πέντε ομάδες να τον προσπερνούν, είτε κάνοντας το 4/4, είτε στην ισοβαθμία, με αποτέλεσμα να είναι έκτος και να παραμένει για τα καλά σε τροχιά οκτάδας.
Ο δε ΟΦΗ, πήρε τεράστια νίκη ενάντια στη Χάποελ Μπερ Σεβά και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, ανεβαίνοντας με τον τρόπο αυτό στη 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα, εντός θέσεων που οδηγούν στα playoffs του θεσμού - και μάλιστα στους ισχυρούς.
Η βαθμολογία
- Μπενφίκα 12 (13-3)
- Μπόρνμουθ 12 (11-2)
- Φερεντσβάρος 12 (11-3)
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 10 (10-2)
- Γιουβέντους 10 (11-4)
- Ολυμπιακός 10 (4-1)
- Λεβερκούζεν 9 (8-1)
- Μπεσίκτας 7 (11-8)
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (5-4)
- Λέφσκι Σόφιας 7 (4-3)
- Σάντερλαντ 7 (4-4)
- Ναϊμέγκεν 7 (8-9)
- Λιόν 7 (6-7)
- Άλκμααρ 6 (7-4)
- Άντερλεχτ 6 (6-3)
- ΟΦΗ 6 (5-4)
- Ρεν 6 (4-3)
- Ομόνοια 6 (6-7)
- Τορένσε 6 (7-9)
- Σοσιεδάδ 5 (9-4)
- Κρίσταλ Πάλας 5 (9-6)
- Σπάρτα Πράγας 4 (6-6)
- Χόφενχαϊμ 4 (6-6)
- Στουρμ Γκρατς 4 (3-6)
- Τσέλιε 4 (5-9)
- Ζάλτσμπουργκ 4 (3-8)
- Θέλτα 3 (4-6)
- Μίλαν 3 (4-7)
- Γιαγκελόνια 3 (4-7)
- Βικτόρια Πλζεν 3 (3-7)
- Μαρσέιγ 3 (2-6)
- Σέλτικ 3 (6-11)
- Χάποελ Μπερ Σεβά 1 (1-8)
- Λίλεστρομ 1 (2-10)
- Λεχ Πόζναν 1 (2-12)
- Αραράτ 0 (4-14)
Τα αποτελέσματα
- Κρίσταλ Πάλας – Χόφενχαϊμ 1-1
- Σέλτικ – Mπεσίκτας 3-2
- Μίλαν – Φερεντσβάρος 0-2
- Άντερλεχτ – Ζάλτσμπουργκ 2-0
- Λέφσκι Σόφιας – Γιαγκελόνια 1-0
- Λίλεστρομ – Βικτόρια Πλζεν 0-1
- Ναϊμέγκεν – Ομόνοια 3-1
- Σοσιεδάδ – Λιόν 1-1
- Ρεν - Ολυμπιακός 0-0
- Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ 1-3
- Αλκμααρ – Γιουβέντους 1-2
- Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ 0-1
- Μπενφίκα - Λεχ Πόζναν 3-1
- Θέλτα – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-2
- Χάποελ Μπερ Σέβα – ΟΦΗ 0-2
- Στουρμ Γκρατς – Τσέλιε 2-3
- Σάντερλαντ - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-2
- Τορένσε - Αραράτ 3-2
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