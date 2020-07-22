Ξάνθη: Το «αντίο» του Μπαριέντος
Ο Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός αποχαιρέτησε, μέσω των social media, την ομάδα της Θράκης
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Ο Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός αποχαιρέτησε, μέσω των social media, την ομάδα της Θράκης