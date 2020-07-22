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Ξάνθη: Το «αντίο» του Μπαριέντος

Ξάνθη: Το «αντίο» του Μπαριέντος

Ξάνθη: Το «αντίο» του Μπαριέντος

Ο Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός αποχαιρέτησε, μέσω των social media, την ομάδα της Θράκης 

Με τον δικό του τρόπο «αποχαιρέτησε» ο Ζαν Μπαριέντος την Ξάνθη, καθώς ο Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός δεν θα συνεχίσει στην ομάδα.  «Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το χρόνο και τις αναμνήσεις στην ομάδα της Ξάνθης, στους φανταστικούς και ένθερμους φιλάθλους της και στη διοίκηση και το προσωπικό της ομάδας που ήταν πάντα στο πλευρό μου. Εύχομαι στην ομάδα της Ξάνθης να βρει το δρόμο της και να ζήσει ξανά μέρες δόξας!», έγραψε ο 30χρονος. 
 
Βέβαια δεν θα είναι ο μόνος παίκτης της ομάδας που θα αποχωρήσει, καθώς στον ίδιο δρόμο θα βαδίσουν και οι περισσότεροι παίκτες του υπάρχοντος ρόστερ, ξέχωρα βέβαια από την αβεβαιότητα που υπάρχει μετά την πρόσφατη δήλωση αποχώρησης του Χρήστου Πανόπουλου. Ο Πέταρ Τζουρίσκοβιτς μάλιστα ενδέχεται να μείνει στη χώρα μας, καθώς ο 29χρονος Σέρβος χαφ ίσως συνεχίσει στον Αστέρα Τρίπολης του Μίλαν Ράσταβατς. Εκείνος μάλιστα ήταν τον Γενάρη του 2018 που τον έφερε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ξάνθης. 

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