Παναθηναϊκός - Άρης: Που θα δείτε τα παιχνίδια της Superleague
Το... κυρίως μενού της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague σερβίρεται σήμερα, την πρώτη ημέρα του Μαρτίου, με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και ντέρμπι.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη στις 20:00 (Cosmote Sport 1), με τους «πράσινους» να έρχονται με φόρα από την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν και τους Θεσσαλονικείς με νέο προπονητή τον Μιχάλη Γρηγορίου.
Η δράση βέβαια αρχίζει από τις 16:00, όπου ο πρωταθλητής Ολυμπιακός έχει μια επικίνδυνη έξοδο στην έδρα του Πανσερραϊκού (Novasports Prime), ενώ παρόμοια αποστολή έχει και η πρωτοπόρος ΑΕΚ, που φιλοξενείται στον Βόλο από την τοπική ομάδα στις 17:30 (Cosmote Sport 2).
Τέλος, υπάρχει και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα (19:00, Novasports Prime), με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να ψάχνει την επιστροφή στις νίκες.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός (16:00, Novasports Prime)
- Βόλος - ΑΕΚ (17:30, Cosmote Sport 2)
- ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης (19:00, Novasports Prime)
- Παναθηναϊκός - Άρης (20:00, Cosmote Sport 1)
