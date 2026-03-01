Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ντέρμπι Παναθηναϊκός - Άρης, αλλά και των υπόλοιπων αγώνων της Superleague.

Το... κυρίως μενού της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague σερβίρεται σήμερα, την πρώτη ημέρα του Μαρτίου, με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και ντέρμπι.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη στις 20:00 (Cosmote Sport 1), με τους «πράσινους» να έρχονται με φόρα από την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν και τους Θεσσαλονικείς με νέο προπονητή τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Η δράση βέβαια αρχίζει από τις 16:00, όπου ο πρωταθλητής Ολυμπιακός έχει μια επικίνδυνη έξοδο στην έδρα του Πανσερραϊκού (Novasports Prime), ενώ παρόμοια αποστολή έχει και η πρωτοπόρος ΑΕΚ, που φιλοξενείται στον Βόλο από την τοπική ομάδα στις 17:30 (Cosmote Sport 2).

Τέλος, υπάρχει και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα (19:00, Novasports Prime), με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να ψάχνει την επιστροφή στις νίκες.

Οι μεταδόσεις της ημέρας