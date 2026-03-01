Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για την εντός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στον Αστέρα Aktor για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Αστέρα Aktor για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με πολλές αλλαγές και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τους Γιάννη Κωνσταντέλια, Λούκα Ιβανούσετς και Ανέστη Μύθου να μπαίνουν στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας και να είναι στον πάγκο, ενώ έχει ξανά διαθέσιμο τον αρχηγό της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έλειψε από τον τελευταίο αγώνα εναντίον της Θέλτα.

Για τον «Δικέφαλο» απουσιάζουν από το αποψινό παιχνίδι ο τιμωρημένος Κεντζιόρα και οι τραυματίες Μεϊτέ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Λόβρεν και Παβλένκα.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Μπιάνκο, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.