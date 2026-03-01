ΠΑΟΚ: Ενδεκάδα με δεκάρι τον Μπιάνκο και Γερεμέγεφ στην κορυφή
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Αστέρα Aktor για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με πολλές αλλαγές και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τους Γιάννη Κωνσταντέλια, Λούκα Ιβανούσετς και Ανέστη Μύθου να μπαίνουν στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας και να είναι στον πάγκο, ενώ έχει ξανά διαθέσιμο τον αρχηγό της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έλειψε από τον τελευταίο αγώνα εναντίον της Θέλτα.
Για τον «Δικέφαλο» απουσιάζουν από το αποψινό παιχνίδι ο τιμωρημένος Κεντζιόρα και οι τραυματίες Μεϊτέ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Λόβρεν και Παβλένκα.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Μπιάνκο, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKAST #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/e3U2v7PFJJ— PAOK FC (@PAOK_FC) March 1, 2026
