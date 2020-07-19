Ξάνθη: Οι πολλές αλλαγές στην επόμενη ημέρα
Η ομάδα έφτασε στον στόχο της παραμονής και όλα δείχνουν πως την επόμενη σεζόν θα παρουσιαστεί με ένα εντελώς νέο «λουκ»
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ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
Η ομάδα έφτασε στον στόχο της παραμονής και όλα δείχνουν πως την επόμενη σεζόν θα παρουσιαστεί με ένα εντελώς νέο «λουκ»