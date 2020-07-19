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Ξάνθη: Οι πολλές αλλαγές στην επόμενη ημέρα

Ξάνθη: Οι πολλές αλλαγές στην επόμενη ημέρα

Ξάνθη: Οι πολλές αλλαγές στην επόμενη ημέρα

Η ομάδα έφτασε στον στόχο της παραμονής και όλα δείχνουν πως την επόμενη σεζόν θα παρουσιαστεί με ένα εντελώς νέο «λουκ» 

Στόχος επετεύχθη για την Ξάνθη, η ομάδα έμεινε κατηγορία (θεωρείται απίθανο να γίνει το μπαράζ του 13ου της Super League με τον 2ο της Super League 2) και όλοι πλέον έχουν στραμμένο το βλέμμα στην επόμενη ημέρα. Ο Χρήστος Πανόπουλος έχει κάνει γνωστό πως την Τρίτη (21/7) θα δώσει συνέντευξη Τύπου όπου και θα ανοίξει τα χαρτιά του (όλα είναι πιθανά), όμως το μόνο σίγουρο είναι πως την επόμενη σεζόν στα Πηγάδια θα αλλάξουν αρκετά
 
Κυρίως στο υπάρχων έμψυχο δυναμικό, αφού αναμένονται πάρα πολλές αποχωρήσεις. Ας δούμε επιγραμματικά τις πρώτες... ενδείξεις για την Ξάνθη της σεζόν 2020/21, με την υποσημείωση πως τα πάντα ενδέχεται να ανατραπούν, μέσω των όσων θα πει σε μερικές ημέρες ο Πανόπουλος. 
 
*Ελεύθεροι μένουν οι  Κοβάσεβιτς (28/0), Λισγάρας (26/3), Μαλεζάς (11/0), Μπαξεβανίδης (17/1), Μπαριέντος (23/2), Τζουρίσκοβιτς (29/2), Σταθάκης (0/0).  Βλέπουμε πως στην κατηγορία free agent υπάρχουν αρκετοί βασικοί, ενώ πρόσφατα έφυγε και ο Ντίρεσταμ. Ολοι τους, πλην των Μαλεζά, Σταθάκη, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, όμως εκτός της περίπτωσης  Μπαξεβανίδη και ίσως 1-2 ακόμα, οι υπόλοιποι αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν (π.χ. ο Μαλεζάς ενδέχεται να τερματίσει την καριέρα του, ο Λισγάρας για προσωπικούς λόγους). 
 
*Στην τρέχουσα σεζόν η Ξάνθη είχε πολλές περιπτώσεις δανεικών και σε αρκετούς διατηρεί οψιόν απόκτησης. Πιο συγκεκριμένα με αυτό το καθεστώς (ανεξαρτήτως αν υπάρχει buy in ή όχι) αγωνίζονταν οι Εντουάρντο (26/4), Στάρτζεον (31/1), Αμπάντ (28/0), Σόσα (25/0), Γκαργκαλατζίδης (5/0),  Μουλέν (17/0), Αμορίμ (26/2). Θα αποτελέσει έκπληξη εάν μείνει κάποιος. 
 
*Κεφάλαιο προπονητής. Ο Νίκος Καραγεωργίου ανέλαβε την ομάδα μετά το τέλος της κανονικής περιόδου και στα play out είχε ρεκόρ 1-3-3. Φυσικά και δεν μπορεί να κριθεί για το διάστημα που κρατά τα «ηνία», αφού οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερες ελέω lockdown και η πίεση για αποτελέσματα αυξημένη. Πάντως 58χρονος κόουτς δύσκολα θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν (τουλάχιστον αυτό το ενδεχόμενο δεν συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, ενώ  στο πλαίσιο των αλλαγών που αναμένεται να γίνουν, κάτι ανάλογο φαίνεται πως θα συμβεί και με τον τεχνικό διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου. 

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