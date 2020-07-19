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«Η Στουρμ ενδιαφέρεται για τον Βούρο, αλλά... »

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«Η Στουρμ ενδιαφέρεται για τον Βούρο, αλλά... »

Απο την Αυστρία φαίνεται πως προκύπτει... νέος μνηστήρας για τον 25χρονο αμυντικό του ΑΠΟΕΛ

Από καιρό ο Πραξιτέλης Βούρος έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα και για αυτό άλλωστε βρίσκεται σε άδεια από τον ΑΠΟΕΛ, μέχρι να ξεκαθαρίσει το μέλλον του. Ο 25χρονος αμυντικός βρίσκεται πάντα στην «εξίσωση» του ΟΦΗ και πρόσφατα η πλευρά της κυπριακής ομάδας ανέφερε πως την επόμενη εβδομάδα περιμένει σχετικές εξελίξεις. 
 
Την ίδια στιγμή όμως στην Αυστρία και την Κύπρο αναφέρουν πως η Στουρμ Γκρατς ενδιαφέρεται επίσης για να τον αποκτήσει, αν και στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης σχολιάζουν πως η Ελλάδα παραμένει ο πιο πιθανός επόμενος προορισμός του. 

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