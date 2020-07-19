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Αρης: Εκλεισε τον Φακούντο Μπερτόλιο
Ο Φακούντιο Μπερτόλιο θα είναι παίκτης του Αρη, με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό να συμφωνεί σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
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Ο Φακούντιο Μπερτόλιο θα είναι παίκτης του Αρη, με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό να συμφωνεί σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
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