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Αρης: Εκλεισε τον Φακούντο Μπερτόλιο

Αρης: Εκλεισε τον Φακούντο Μπερτόλιο

Ο Μπερτόλιο

Ο Φακούντιο Μπερτόλιο θα είναι παίκτης του Αρη, με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό να συμφωνεί σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα σε λίγο.

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