Ο Βέλγος έχει απολογηθεί για το πειθαρχικό παράπτωμα και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο πότε θα μπορέσει να τεθεί ξανά στη διάθεση του Γρηγορίου.

Σε διαφορετική φάση περνά πλέον η υπόθεση του Νόα Φαντιγκά στον Άρη, καθώς το πειθαρχικό σκέλος που τον κράτησε εκτός πλάνων τον προηγούμενο μήνα δείχνει να οδεύει προς εκτόνωση.

Ο Βέλγος αμυντικός είχε μείνει εκτός από τα παιχνίδια με Ατρόμητο, Λεβαδειακό και Παναιτωλικό, αλλά και από την αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, μετά το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο είχε υποπέσει. Ο ίδιος αναγνώρισε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από τον Μιχάλη Γρηγορίου όσο και από τους συμπαίκτες του, με τη διοίκηση να αναμένεται να προχωρήσει στην επιβολή χρηματικού προστίμου.

Εκτός από πειθαρχικό, όμως, ο Φαντιγκά ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα και από πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα, το οποίο αποτελεί τον βασικό παράγοντα που θα καθορίσει το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει πλήρως στις προπονήσεις και να τεθεί ξανά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Μάλιστα, ζήτησε και πήρε ειδική άδεια για να αναχωρήσει νωρίτερα για την πατρίδα του, εκμεταλλευόμενος και το τετραήμερο ρεπό που έχει δοθεί στους ποδοσφαιριστές του Άρη μέχρι την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Για τον Άρη, πάντως, η ουσία είναι ότι το πειθαρχικό δείχνει να κλείνει και πλέον το ζητούμενο είναι πότε ο Φαντιγκά θα μπορέσει να επιστρέψει κανονικά στο αγωνιστικό πλάνο.

