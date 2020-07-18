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Μπεκ: «Στην προετοιμασία θα δείξω τον πραγματικό μου εαυτό»

Μπεκ: «Στην προετοιμασία θα δείξω τον πραγματικό μου εαυτό»

Μπεκ: «Στην προετοιμασία θα δείξω τον πραγματικό μου εαυτό»

Ο Δανός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στο μέλλον του στους «πράσινους» 

Το «σύνθημα» για την επόμενη σεζόν έδωσε ο Ούφε Μπεκ, μέσω των όσων είπε ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού στη NOVA. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ 
«Η αλήθεια είναι πως ξεκινήσαμε την σεζόν δύσκολα, χάσαμε βαθμούς σε διάφορα παιχνίδια, όμως σίγα σιγά αρχίσαμε να παίρνουμε τα πάνω μας και θα έλεγα ότι δημιουργήσαμε τελικά μια καλή ανάπτυξη. Το μόνο που μένει είναι να δούμε είναι το τελευταίο φετινό παιχνίδι και από κει και πέρα για τη καινούργια σεζόν να είμαστε σταθεροί και να κοιτάξουμε το καλύτερο».  
 
Είναι το τελευταίο παιχνίδι του προπονητή, τον έζησε ένα χρόνο τι θα ήθελες να του πεις;
«Πράγματι πρόκειται για τον τελευταίο παιχνίδι, αλλά όχι μονό για τον προπονητή μας, είναι και το τελευταίο παιχνίδι για κάποιους από τους συμπαίκτες μου, άρα πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε ένα κάλο φινάλε και από κει και πέρα θα παίξουμε επιθετικά με στόχο να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να το γιορτάσουμε». 
 
Αν και έχεις ακόμα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, υπάρχουν διάφορα σενάρια που ακούγονται, έχεις αμφιβολίες για το εάν θα παραμείνεις στην ομάδα;
«Έχω ακόμα δυο χρονιά συμβόλαιο, όπως ξέρετε έρχεται ένας καινούργιος προπονητής στη ομάδα, η αλήθεια είναι πως πέρυσι δε πρόλαβα τη προετοιμασία, όμως φέτος θα την κάνω κανονικά και θα δείξω το πραγματικό μου πρόσωπο, θα δείξω όλα όσα μπορώ να κάνω και προς το παρόν αναμένω τον καινούργιο προπονητή». 

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