Ο Παναθηναϊκός θέλει μίνιμουμ 3 βαθμούς για να βρεθεί κοντά στη φάση των «16».

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από τη Νόρτζελαντ έχασε την ευκαιρία να εδραιωθεί στην κορυφή και ουσιαστικά να πλησιάσει την πρόκριση στους «16». Αν όχι να την εξασφαλίσει από απόψε.

Οι πράσινοι είναι στην πέμπτη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Conference League και θα πρέπει να παλέψουν για να τερματίσουν στην οκτάδα.

Το τριφύλλι είναι βέβαιο ότι θα τερματίσει σε θέση πρόκρισης, έστω στα playoffs της διοργάνωσης, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Οι πράσινοι κυνηγούν την οκτάδα, με την οποία θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Αυτό σημαίνει ότι θ' αποφύγουν δύο επιπλέον παιχνίδια τον Φλεβάρη και μέχρι να επιστρέψουν στην Ευρώπη τον Μάρτιο, θα ρίξουν το βάρος στον στόχο του πρωταθλήματος. Επίσης, η οκτάδα φέρνει και περισσότερα έσοδα.

Πόσους βαθμούς χρειάζεται, λοιπόν, το τριφύλλι αν κρίνουμε από την περσινή κατάταξη στη League Phase της διοργάνωσης; Μίνιμουμ 3 βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός μπροστά του τώρα έχει δύο ισχυρές ομάδες της διοργάνωσης. Παίζει εκτός με τη Φράιμπουργκ κι εντός με τη Μπράιτον. βαθμούς. Το πρόβλημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός στα δύο τελευταία ματς θα παίξει εκτός με τη Φράιμπουργκ, που είναι στο -2 από την πρωτοπόρο Ντόρτμουντ και ισόβαθμη με τη Μπάγερν και με τη Μπράιτον του Κωστούλα στο ΟΑΚΑ. Ομάδες από κορυφαία πρωταθλήματα με μεγάλη ποιότητα.

Οι 13 βαθμοί

Την περασμένη σεζόν στην πρώτη οκτάδα, η 8η ομάδα πέρασε με 12 βαθμούς και ήταν η ΑΕΚ Λάρνακας. Στην 9η θέση με 11 βαθμούς τερμάτισε η Λωζάνη και στη 10η με 10 βαθμούς η κάτοχος του τίτλου Κρίσταλ Πάλας! Οπότε, οι 12 βαθμοί λογικά δίνουν πρόκριση, αλλά για να είναι σίγουρος ο Παναθηναϊκός χρειάζεται 13. Με αυτούς τους βαθμούς τερμάτισε πέρσι 3η η ΑΕΚ! Στη διαφορά τερμάτων, αφού ακόμα 4 ομάδες της οκτάδας συγκέντρωσαν 13 βαθμούς. Το τριφύλλι, λοιπόν, θέλει οπωσδήποτε μία νίκη.

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις 9-16, όπου στα playoffs θεωρητικά κάποια ομάδα αυτού του γκρουπ θα έχει πιο αδύναμο αντίπαλο και φυσικά τη ρεβάνς εντός έδρας, οι 10 βαθμοί μοιάζουν αρκετοί. Ενδεχομένως και οι 9, αφού παίζουν ρόλο τα γκολ και ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στο +5. Αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τερματίσει στην οκτάδα, αλλά είναι 9ος ή 10ος, τότε στην παρούσα φάση θα είχε αντίπαλο κάποια εκ των Γάνδη, Καϊράτ, Νόρτζελαντ...

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1

Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός 3-2

Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη (10 Δεκεμβρίου – 19:45)

Παναθηναϊκός – Μπράιτον (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – 22:00)

Η τελική βαθμολογία του Conference League 2025-26

Στρασβούργο (11-5) 16

Ρακόβ (9-2) 14

ΑΕΚ (14-7) 13

Σπάρτα Πράγας (10-3) 13

Ράγιο Βαγιεκάνο (13-7) 13

Σαχτάρ (10-5) 13

Μάιντς (7-3) 13

ΑΕΚ Λάρνακας (7-1) 12

Λωζάνη (6-3) 11

Κρίσταλ Πάλας (11-6) 10

Λεχ Πόζναν (12-8) 10

Σάμσουνσπορ (10-6) 10

Τσέλιε (8-7) 10

Άλκμααρ (7-7) 10

Φιορεντίνα (8-5) 9

Ριέκα (5-2) 9

Γιαγκελόνια (5-4) 9

Ομόνοια (5-4) 8

Νόα (6-7) 8

Ντρίτα (4-8) 8

Κουόπιο (6-5) 7

Σκεντίγια (4-5) 7

Ζρίσνκι (8-10) 7

Σίγκμα Όλομουτς (7-9) 7

Κραϊόβα (6-8) 7

Λίνκολν (7-15) 7

Ντινάμο Κιέβου (9-9) 6

Λέγκια (8-8) 6

Σλόβαν Μπρατισλάβας (5-9) 6

Μπρέινταμπλικ (6-11) 5

Σάμροκ Ρόβερς (7-13) 4

Χάκεν (5-8) 3

Χάμρουν (4-11) 3

Σέλμπουρν (0-7) 2

Αμπερντίν (3-14) 2

Ραπίντ Βιέννης (3-14) 1

Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference

Playoffs (κλήρωση 15/1/27)

1ο ματς: 18 Φεβρουαρίου 2027

2ο ματς: 25 Φεβρουαρίου 2027



Φάση των 16 (κλήρωση 26/2/27)

1ο ματς: 11 Μαρτίου 2027

2ο ματς: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ο ματς: 8 Απριλίου 2027

2ο ματς: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ο ματς:29 Απριλίου 2027

2ο ματς: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη (Γήπεδο Μπεσίκτας)