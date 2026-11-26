Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 στο 55' με γκολ των Γιάγκουσιτς - Ραστόντερ, αλλά μετά τις αντικαταστάσεις των Κάνγκουα - Γιάγκουσιτς στο 63' έχασε την ισορροπία στο παιχνίδι του και η Νόρτζελαντ με τρία γκολ σε 20 λεπτά ηττήθηκε 3-2 και έχασε τεράστια ευκαιρία για το μεγάλο βήμα... οκτάδας.

Ο Παναθηναϊκός κρατούσε τη νίκη και την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League στα χέρια του, καθώς προηγήθηκε 2-0 παρά τις απουσίες του, αλλά η κακή αμυντική συμπεριφορά του στο β' μέρος του κόστισε ακριβά και τελικά ηττήθηκε από τη Νόρτζελαντ με 3-2.

Νόρτζελαντ-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Καλάμπρια, δεξιός ο Τσάπρας και ο Φαν Ντρόνγκελεν με τον Κάτρη οι δύο στόπερ. Κάνγκουα και Καμαρά οι δύο κεντρικοί χαφ. Αριστερά ο Πελίστρι, δεξιά ο Γιάγκουσιτς και στην κορυφή ο Τεττέη με τον Ραστόντερ στο 4-4-2 του Δανού κόουτς.

Η Νόρτζελαντ είχε τον Χάνσεν στην εστία. Νέλσον, Γουόκερ, Μάρκμαν οι τρεις στόπερ. Λαχτεμάκι αριστερός μπακ-χαφ, Άνκερσεν δεξιός. Ροκιάερ, Γιάνσεν στον άξονα. Αντέλ και Σάντιο πίσω από τον Λιντ που βρέθηκε σε θέση στράικερ.

Αντριάνο μαγεία και στην Δανία!

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην ξεκίνησε καλά στο ματς αλλά μετά το τέταρτο ανέβασε την απόδοσή του, κράτησε την μπάλα περισσότερο στα πόδια του και με κορυφαίο τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς δημιούργησε καλές στιγμές για να σκοράρει. Ο Κροάτης μέσος είχε δύο σουτ(18', 22') που δεν βρήκαν στόχο, ο Κάνγκουα είχε ένα καλό φάουλ στο 19' και οι Δανοί που ήταν... φωτιά στους χώρους είχαν δοκάρι με τον Σάντιο στο 24'.

Το Τριφύλλι μετά το 30' πήρε τον απόλυτο έλεγχο, είχε μεγάλες στιγμές με Κάνγκουαν και Φαν Ντρόγκελεν που έσωσε ο Χάνσεν και η υπεροχή των Αθηναίων καρποφόρησε στο 45'! Σε σημείο... μαχαιριά για κάθε αντίπαλο!

Μετά από απίθανη αμυντική ενέργεια του Πελίστρι στην περιοχή του Πένια, ο Παναθηναϊκός έτρεξε το γήπεδο με τον Γιάγκουσιτς, οι φορ τράβηξαν τους αμυντικούς και ο νεαρός χαφ με τρομερό σουτ άνοιξε το σκορ!

Εγκλήματα αμυντικά και τιμωρία

Έχοντας το γκολ σε ένα κομβικό σημείο ο Παναθηναϊκός έκανε το τέλεοο. Έδωσε κι ένα ισχυρό χτύπημα στους Δανούς για το 2-0 στο 54'. Τσάπρας, Γιάγκουσιτς και Ραστόντερ έκρυψαν την μπάλα για να σκοράρει ο Σκοπιανός φορ με ωραίο πλασέ. Οι γηπεδούχοι, όμως, κατάφεραν στο 62' να μειώσουν με τον Λιντ και να ξαναμπούν στο ματς.

Σε ένα ματς όπου ο Παναθηναϊκός μετά την χαμένη ευκαιρία του Λούζα στο 74'... εξαφανίστηκε. Στο 78' ο Λιντ μόνος του εκτέλεσε και ο Κρίστιανσεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Αμυντικά το Τριφύλλι ήταν κάκιστο και στο 80' ξανά ο Λιντ γύρισε... τούμπα το ματς.

Οι Αθηναίοι απείλησαν με Ραστόντερ και Ντέσερς και Ταμπόρδα στο φινάλε αλλά δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν και γνώρισαν την πρώτη τους ήττα φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.



ΜΑΝ OF THE MATCH: Λιντ. Ο φορ των Δανών σκόραρε δύο φορές, ήταν ''μέσα'' σε ένα ακόμη και έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον στράικερ της Νόρτζελαντ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ραστόντερ και Γιάγκουσιτς. Από ένα γκολ και μια ασίστ ο καθένας τους. Δεν ήταν αρκετοί, όμως, για το Τριφύλλι.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η ανασταλτική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Τόσο στη μεσαία όσο και στην αμυντική γραμμή. Το Τριφύλλι προσέφερε φάσεις, γκολ και πολλές προϋποθέσεις στους Δανούς και το πλήρωσε ακριβά. Οι ''πράσινοι'' δεν είχαν λύσεις στις εξαιρετικές επιθετικές μεταβάσεις των γηπεδούχων.

Η ΓΚΑΦΑ: Στα τρία γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός απόψε, η άμυνά του είναι... αλλού με κακέ τοποθετήσεις, αντιδράσεις και επιλογές.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Βάινμπεργκερ απόψε στη Δανία. Έκανε την δουλειά σωστά.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε ακριβά ένα κάκιστο διάστημα από το 65' μέχρι και το 85' και επέτρεψε στον αντίπαλο να του γυρίσει το ματς και να τον οδηγήσει στην ήττα.

Νόρτζελαντ (Όλσεν): Χάνσεν, Νέλσον, Γουόκερ (46' Ράσμουσεν), Μάρκμαν, Άνκερσεν, Γιάνσεν, Ρόικιαερ, Λαχτινμάκι, Αντέλ, Σαντιό (46' Μπρινκ), Λιντ.

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας (81' Ντέσερς), Καλάμπρια, Φαν Ντρόγκελεν, Κάτρης, Κάνγκουα (63' Λούζα), Καμαρά, Πελίστρι (75' Κρίστιανσεν), Τεττέη (63' Λιβάι), Γιάγκουσιτς (63' Ταμπόρδα), Ραστόντερ.