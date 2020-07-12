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Δάρας: «Παραιτούμαι από πρόεδρος του Πανιωνίου»

Δάρας: «Παραιτούμαι από πρόεδρος του Πανιωνίου»

Ο παράγοντας των «κυανέρυθρων» έκανε γνωστό πως δεν θα συνεχίσει στον προεδρικό τους θώκο και σχολίασε πως έχασε τα πάντα για την αγαπημένη του ομάδα 

Αλυσιδωτές αντιδράσεις έφερε στον Πανιώνιο η χθεσινή ήττα από τον Παναιτωλικό και οι αποδοκιμασίες που υπήρξαν από τους οργανωμένους φίλους της ομάδας προς τη διοίκηση.
 
Ο πρόεδρος των «κυανέρυθρων» Χρήστος Δάρας με επιστολή του στην ιστοσελίδα «panionianea» γνωστοποίησε πως παραιτείται από τον προεδρικό τους θώκο, ενώ σχολίασε, μεταξύ άλλων, πως «φταίω γιατί αγάπησα αυτή την ομάδα με αποτέλεσμα να χάσω τα πάντα γι΄αυτήν». 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 
''Μετά το χθεσινό παιχνίδι και αφού μερίδα οργανωμένων οπαδών εν χορώ ζητούσε την άμεση αποχώρηση μου από την προεδρία της ομάδας, παραιτούμαι. Δεν μπορώ να κοιτάξω στα μάτια την οικογένεια μου, γιατί; Για τον Πανιώνιο. Για τον Πανιώνιο υποθήκευσα και κινδυνέυω να χάσω τους κόπους και τις θυσίες 40 χρόνων δουλειάς μου. Με κατηγόρησαν ότι έκανα κακό στον Πανιώνιο και ότι εγώ φταίω για όλα. Πράγματι, φταίω γιατί αγάπησα αυτή την ομάδα με αποτέλεσμα να χάσω τα πάντα γι΄αυτήν. Παραιτούμαι και εύχομαι να βρεθεί άμεσα κάποιος άλλος με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα και αγάπη για την ομάδα μας.
 
Χρήστος Δάρας" 

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