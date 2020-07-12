Δάρας: «Παραιτούμαι από πρόεδρος του Πανιωνίου»
Ο παράγοντας των «κυανέρυθρων» έκανε γνωστό πως δεν θα συνεχίσει στον προεδρικό τους θώκο και σχολίασε πως έχασε τα πάντα για την αγαπημένη του ομάδα
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Ο παράγοντας των «κυανέρυθρων» έκανε γνωστό πως δεν θα συνεχίσει στον προεδρικό τους θώκο και σχολίασε πως έχασε τα πάντα για την αγαπημένη του ομάδα