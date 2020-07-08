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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1ΝΠΣ Βόλος
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Βόλος: Ανανέωσε ο Δημόπουλος

Βόλος: Ανανέωσε ο Δημόπουλος

Βόλος: Ανανέωσε ο Δημόπουλος

Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με την ομάδα και θα «ριζώσει» σε αυτή 

Στον Βόλο θα συνεχίσει ο Στέργιος Δημόπουλος. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός που βρίσκεται στην ομάδα από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της (2017), συμφώνησε και επέκτεινε τη συνεργασία του μαζί της μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Στην τρέχουσα σεζόν κατέγραψε 26 συμμετοχές και σημείωσε 2 γκολ. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Με τη φανέλα του Βόλου για δύο ακόμη χρόνια θα αγωνίζεται ο Στέργιος Δημόπουλος.
 
Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός, έπειτα από μία εξαιρετική σεζόν στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας, συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση της ΠΑΕ Βόλος και υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο.

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