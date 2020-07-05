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Ο Μάντζης κοντά στον Ολυμπιακό Λευκωσίας

Ο Μάντζης κοντά στον Ολυμπιακό Λευκωσίας

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Ο 28χρονος φορ που ήταν στον Βόλο είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην κυπριακή ομάδα 

Ακόμη δύο παίκτες που φέτος έπαιζαν στην Ελλάδα αναμένεται να τεθούν άμεσα στη... διάθεση του Γιάννη Πετράκη στον Ολυμπιακό Λευκωσίας. 
 
Η κυπριακή ομάδα έχει ήδη «ψωνίσει» αρκετά από τα μέρη μας και μεταξύ άλλων έχει πάρει τους Νεόφυτο Μιχαήλ και Ηρακλή Γαρουφαλιά, από Αστέρα Τρίπολης και Ατρόμητο αντίστοιχα (αμφότερους τους είχε παίκτες στον ΠΑΣ Γιάννινα). Οι σχετικές πληροφορίες από το νησί της Αφροδίτης αναφέρουν πως πλέον βρίσκεται σε (προχωρημένες) επαφές και με τον Βασίλη Μάντζη, τον 28χρονο φορ που πρόσφατα αποχώρησε από τον Βόλο και μέτρησε φέτος στην SL 22 εμφανίσεις και 2 γκολ. 
 
Την ίδια στιγμή στην Κύπρο θα μεταβεί, όπως φαίνεται, και ο Κριστιάν Ραμίρεζ.  Ο 26χρονος Αργεντινός χαφ από την πλευρά του αγωνίζονταν στην Football League με τον Θεσπρωτό  (20 συμμετοχές/4 γκολ), πρόσφατα «έπαιξε» το ενδεχόμενο να δοκιμαστεί στην ΑΕΛ, όμως τελικά θα περάσει από το «μικροσκόπιο» του Πετράκη. 

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