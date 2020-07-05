Ο Μάντζης κοντά στον Ολυμπιακό Λευκωσίας
Ο 28χρονος φορ που ήταν στον Βόλο είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην κυπριακή ομάδα
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Ο 28χρονος φορ που ήταν στον Βόλο είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην κυπριακή ομάδα