Ταμάρι: «Ο Ολυμπιακός με θέλει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα»! (vid)
Ο διεθνής Ιορδανός μεσοεπιθετικός Μούσα Αλ Ταμάρι με δηλώσεις του σε ραδιόφωνο της χώρας του επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού!
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ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
Ο διεθνής Ιορδανός μεσοεπιθετικός Μούσα Αλ Ταμάρι με δηλώσεις του σε ραδιόφωνο της χώρας του επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού!