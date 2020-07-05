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Ταμάρι: «Ο Ολυμπιακός με θέλει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα»! (vid)

Ταμάρι: «Ο Ολυμπιακός με θέλει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα»! (vid)

Ταμάρι: «Ο Ολυμπιακός με θέλει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα»! (vid)

Ο διεθνής Ιορδανός μεσοεπιθετικός Μούσα Αλ Ταμάρι με δηλώσεις του σε ραδιόφωνο της χώρας του επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού!

Ο ακραίος επιθετικός του ΑΠΟΕΛ για τον οποίο έχετε διαβάσει στο Gazzetta.gr στην συνέντευξη που έδωσε στην πατρίδα του επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού τονίζοντας ότι η ομάδα του Πειραιά μέχρι στιγμής δείχνει πιο αποφασισμένη από κάθε άλλη για να αποσπάσει την υπογραφή του. «Ο Ολυμπιακός με θέλει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα», σχολίασε, αποκάλυψε πως έχει κρούσεις και από Ιταλία και Ισπανία και επίσης πως περιμένει κι άλλες προτάσεις τις επόμενες μέρες από ευρωπαϊκές ομάδες.
 
Επίσης ο Τάμαρι αρνήθηκε ότι έχει συμφωνήσει με τον ΑΠΟΕΛ για επέκταση της συνεργασίας του και ανέφερε ότι ο επόμενος σύλλογός του θα καθοριστεί τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ακόμα ο διεθνής παίκτης είπε ότι θα προτιμούσε να είναι προσεκτικός για τις επιλογές του, κυρίως λόγω της μεγάλης έκτασης που έχει πάρει το ζήτημα της ανανέωσης της συνεργασίας του με τον ΑΠΟΕΛ στα κυπριακά ΜΜΕ. Ο 23χρονος Ταμάρι είναι κυρίως δεξί εξτρέμ, όμως παίζει και αριστερά και σε πιο προωθημένο ρόλο στην επίθεση αλλά μπορεί να συνεισφέρει ακόμα και σε δημιουργικά καθήκοντά πίσω από τον φορ.

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