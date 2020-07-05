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Παναιτωλικός: Επιστρέφει ο Αριγίμπι

Παναιτωλικός: Επιστρέφει ο Αριγίμπι

Παναιτωλικός: Επιστρέφει ο Αριγίμπι

Ο 25χρονος ακραίος αποθεραπεύτηκε και υπολογίζεται για την αυριανή αναμέτρηση του Περιστερίου 

Στις υπηρεσίες του Αριγίμπι υπολογίζει και πάλι ο Μάκης Χάβος, καθώς ο νεαρός εξτρέμ του Παναιτωλικού αποθεραπεύτηκε και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο. Οπου τα «καναρίνια» δεν θα έχουν, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια των play out, τον πρώτο τους σκόρερ Ντάουντα, ο οποίος έχει τεθεί νοκ άουτ με θλάση. 
 
Τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος υποβλήθηκαν σε τεστ ανίχνευσης του Covid 19 και όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.
 
Η αποστολή για το αυριανό (6/7) παιχνίδι είναι η εξής:  Αλβαρες, Αριγίμπι, Καββαδίας, Κέβιν, Κνετ, Κωνσταντόπουλος, Λιάβας, Λουσέρο, Μαλής, Μιμίτο, Μουνιέ, Μπαΐροβιτς, Ντάλσιο, Ντίας, Ντουάρτε, Παρράς, Ρόσα, Ταχάρ, Τζανακάκης, Τσιγγάρας, Φερνάντεθ, 

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