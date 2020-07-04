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ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Η γκολάρα με φάουλ του Μιχαηλίδη! (vid & pics)

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Η γκολάρα με φάουλ του Μιχαηλίδη! (vid & pics)

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Η γκολάρα με φάουλ του Μιχαηλίδη! (vid)

Ο γεννημένος το 2000, Γιάννης Μιχαηλίδης, πέτυχε μία γκολάρα με απευθείας χτύπημα φάουλ κάνοντας το 2-2 για τον ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο νεαρός Μιχαηλίδης είχε βάλει ανάλογο γκολ στην προπόνηση με τον Πασχαλάκη και δοκίμασε το πόδι του με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ένα εξαιρετικό τέρμα από τον πιτσιρικά που μπορεί να δείτε εδώ.

 

 

 

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