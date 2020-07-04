ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Η γκολάρα με φάουλ του Μιχαηλίδη! (vid & pics)

Ο νεαρός Μιχαηλίδης είχε βάλει ανάλογο γκολ στην προπόνηση με τον Πασχαλάκη και δοκίμασε το πόδι του με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ένα εξαιρετικό τέρμα από τον πιτσιρικά που μπορεί να δείτε εδώ.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1vs
ΧΕΤAΦΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 2vs
ΝAΠΟΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 0vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ESPANYOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 0vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΑΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΑΡΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ESPANYOL -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΠAΡΜΑ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΣΠΑΛ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΡΟΜΑ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
ΟΥΦΑ -vs
ΟΥΡAΛ -
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
Ο γεννημένος το 2000, Γιάννης Μιχαηλίδης, πέτυχε μία γκολάρα με απευθείας χτύπημα φάουλ κάνοντας το 2-2 για τον ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον ΟΦΗ.
Ο νεαρός Μιχαηλίδης είχε βάλει ανάλογο γκολ στην προπόνηση με τον Πασχαλάκη και δοκίμασε το πόδι του με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ένα εξαιρετικό τέρμα από τον πιτσιρικά που μπορεί να δείτε εδώ.