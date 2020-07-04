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Τσαλίκης για το κρούσμα κορονοϊού στην Ξάνθη: «Το μάθαμε όταν ήμασταν ήδη στην Αγχίαλο»

Τσαλίκης για το κρούσμα κορονοϊού στην Ξάνθη: «Το μάθαμε όταν ήμασταν ήδη στην Αγχίαλο»

Τσαλίκης: «Το μάθαμε όταν ήμασταν ήδη στον Αγχίαλο»

Ο τιμ μάνατζερ της Ξάνθης αναφέρθηκε στο χρονικό του θετικού δείγματος που βρέθηκε στην ομάδα

Για το χρονικό του πώς οδηγήθηκε η αποστολή της Ξάνθης στην καραντίνα, μίλησε στην ΕΡΤ ο τιμ μάνατζέρ της Κώστας Τσαλίκης. «Την Τετάρτη που μας πέρασε κάναμε όλη η ομάδα τα προκαθορισμένα τεστ. Την Πέμπτη το πρωί προς μεσημέρι μάθαμε τα νέα. Ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές αρνητικοί εκτός από ένα τεστ που ήταν αμφιβόλου. Χρειάστηκε ο ποδοσφαιριστής αυτός να κάνει ξανά το τεστ. Το έκανε και το μάθαμε όταν η αποστολή είχε φτάσει πλέον στον Αγχίαλο όπου διαμένει για το παιχνίδι με τη Λαμία. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καραντίνα στο ξενοδοχείο στον Αγχίαλο. Ήρθε συνεργείο από την Θεσσαλονίκη και μας ξαναέκαναν τα τεστ, όλη την αποστολή (σ.σ. βγήκαν αρνητικά)», ανέφερε σχετικά.
 
Οσο για τι μέλει γενέσθαι ανέφερε πως «δε περίπτωση που η δειγματοληψία είναι αρνητική σε όλα τα τεστ των παρευρισκομένων εδώ, πάμε κανονικα γοα το παιχνίδι της Δευτέρας. Αν βγει έστω και ένα θετικό, τότε θα ακυρωθεί το παιχνίδι οριστικά και θα πρέπει να το ορίσει σε ένα ημερομηνία η διοργανώτρια αρχή».

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