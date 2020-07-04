Τσαλίκης για το κρούσμα κορονοϊού στην Ξάνθη: «Το μάθαμε όταν ήμασταν ήδη στην Αγχίαλο»
Ο τιμ μάνατζερ της Ξάνθης αναφέρθηκε στο χρονικό του θετικού δείγματος που βρέθηκε στην ομάδα
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Ο τιμ μάνατζερ της Ξάνθης αναφέρθηκε στο χρονικό του θετικού δείγματος που βρέθηκε στην ομάδα