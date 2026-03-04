Ο Γιάννης Παπαδημητρίου με μήνυμά του αποχαιρέτησε τον Βασίλη Δανιήλ που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί τον χαμό του Βασίλη Δανιήλ, ενώ ανθρώπου που προσέφερε πολλά στο άθλημα στην χώρα μας. Στην μεγάλη αυτή απώλεια αναφέρθηκε και ο πρώην τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Γιάννης Παπαδημητρίου ο οποίος ήταν παίκτης του Δανιήλ στην Ξάνθη.

Αναλυτικά ο Γιάννης Παπαδημητρίου ανέφερε τα εξής: «Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που στην ποδοσφαιρική μου ζωή ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς . Αυτός ήταν ο προπονητής που με πήρε στην Α εθνική. Αυτός που με κάλεσε στην Εθνική Ανδρών. Συνεργάστηκα μαζί του και σαν τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών της Ξάνθης . Ένας ποδοσφαιρανθρωπος που πρόσφερε πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο όπου και αν εργάστηκες. Ένας Κύριος με Κ κεφαλαίο σαν άνθρωπος .Καλό παράδεισο κ. Βασίλη».