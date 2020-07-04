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ΑΕΛ: Στην έξοδο ο Μπούστος

ΑΕΛ: Στην έξοδο ο Μπούστος

ΑΕΛ: Στην έξοδο ο Μπούστος

Ο Αργεντινός χαφ είναι πιθανό να αποτελέσει πρόωρα παρελθόν από τους «βυσσινί» και να λύσει το συμβόλαιό του 

Στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο φαίνεται πως ήταν η τελευταία εμφάνιση του Τζόνοθαν Μπούστος με τη φανέλα της ΑΕΛ. Ο Αργεντινός χαφ που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2022 φαίνεται πως δεν υπολογίζεται στους «βυσσινί» και είναι πιθανό να μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα της Δευτέρας με τον Πανιώνιο. Ο 26χρονος έχει φέτος 26 συμμετοχές και 1 γκολ, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. 

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