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Μαρινάκης: «Συνεχίζουμε δυνατά» (vid)

Μαρινάκης: «Συνεχίζουμε δυνατά» (vid)

Μαρινάκης: «Συνεχίζουμε δυνατά» (vid)

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού έδωσε το... σύνθημα για το υπόλοιπο της σεζόν, μετά την αποψινή κατάκτηση του τίτλου 

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε απόψε τον τίτλο, αλλά ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε το «σύνθημα» για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρολεύκων» ανάρτησε στα social media ένα βίντεο με τα γκολ της ομάδας στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και έγραψε χαρακτηριστικά: «Συνεχίζουμε δυνατά!». 

 

 

Συνεχίζουμε δυνατά!  We keep going strong! Olympiacos FC Olympiacos Win Football Piraeus WeKeepOnDreaming Team Family Goals WeLovePiraeus

Δημοσιεύτηκε από Βαγγέλης Μαρινάκης / Evangelos Marinakis στις Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020

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