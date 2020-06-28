Μουνάφο: «Δεν είμαι... δάσκαλος»
Ο Αργεντινός χαφ του Αστέρα Τρίπολης τόνισε πως σημασία έχει η ομάδα και όχι η ατομική απόδοση του κάθε παίκτη ξεχωριστά
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Ο Αργεντινός χαφ του Αστέρα Τρίπολης τόνισε πως σημασία έχει η ομάδα και όχι η ατομική απόδοση του κάθε παίκτη ξεχωριστά