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Μουνάφο: «Δεν είμαι... δάσκαλος»

Μουνάφο: «Δεν είμαι... δάσκαλος»

Μουνάφο: «Δεν είμαι... δάσκαλος»

Ο Αργεντινός χαφ του Αστέρα Τρίπολης τόνισε πως σημασία έχει η ομάδα και όχι η ατομική απόδοση του κάθε παίκτη ξεχωριστά 

Σκόρερ του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο (1-1) ήταν σήμερα ο Μουνάφο.  «Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να είμαστε σοβαροί. Ξέρουμε ότι πολλές φορές το κίνητρο έχει σημασία αλλά εμείς είχαμε νέους παίκτες που έπαιξαν σήμερα. Αυτά τα παιδιά που δεν έχουν παίξει πολύ, έχουν ένα κίνητρο για να δείξουν γιατί είναι στον Αστέρα και αυτή η φανέλα δείχνει ότι πάντα πάει για να κερδίσει. Ξέραμε ότι ήταν μια δύσκολη έδρα. Οταν έχει κόσμο είναι πιο επικίνδυνη. Πολλές φορές όταν μια ομάδα πέφτει κατηγορία, υπάρχουν νεύρα και άγχος. Εμείς βάλαμε πρώτοι το γκολ, πήγαμε καλά. Δόθηκε ευκαιρία και σε άλλα παιδιά. Πιστεύω ότι πήγε καλά το ματς αλλά νομίζω μπορούσαμε και καλύτερα», είπε αρχικά ο Αργεντινός χαφ στην ΕΡΤ.
 
Και μετά ρωτήθηκε αν αισθάνεται «δάσκαλος» για τα νέα παιδιά.  «Οχι δεν είμαι δάσκαλος. Η μόνη δασκάλα που έχω εγώ είναι αυτή που μου μαθαίνει ελληνικά. MVP για μένα ήταν η ομάδα, γιατί όταν παίζεις με πολλές αλλαγές, πρέπει να βοηθάς αυτούς που δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό και στα νέα παιδιά που τα πήγαν πάρα πολύ καλά σήμερα. Να τελειώσουμε τη φετινή χρονιά και να αρχίσουμε καλύτερα την άλλη».

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