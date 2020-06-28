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ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Με 4-2-3-1 ο Καρέρα και Λιβάια πίσω από Αραούχο στην κορυφή (pic)

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ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Με 4-2-3-1 ο Καρέρα και Λιβάια πίσω από Αραούχο στην κορυφή (pic)

Ο Μάσιμο Καρέρα παρατάσσει την ΑΕΚ με την αναμενόμενη ενδεκάδα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με σχηματισμό 4-2-3-1.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

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