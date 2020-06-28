ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Με 4-2-3-1 ο Καρέρα και Λιβάια πίσω από Αραούχο στην κορυφή (pic)

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:
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ΑΕΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
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ΑΡΗΣ 0vs
ΠΑΟΚ 2
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ESPANYOL -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 2vs
ΡΟΜΑ 0
ΠAΡΜΑ -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 2vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0
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ΠΑΟΚ 2
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΑΕΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
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ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 1vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒAΝΤΕ 4vs
ΜΠΕΤΙΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 2vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ESPANYOL -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 2vs
ΡΟΜΑ 0
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΣΠΑΛ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΠAΡΜΑ -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 2vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 0vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 2
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡAΛ 2vs
ΤΑΜΠΟΦ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 98vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 84
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
Ο Μάσιμο Καρέρα παρατάσσει την ΑΕΚ με την αναμενόμενη ενδεκάδα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με σχηματισμό 4-2-3-1.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: