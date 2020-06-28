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«Ατρόμητος και Βόλος για Μουλούμπα»

«Ατρόμητος και Βόλος για Μουλούμπα»

«Ατρόμητος και Βόλος για Μουλούμπα»

Η  L’Équipe μετέδωσε πως οι δύο ελληνικές ομάδες κινούνται για την απόκτηση του 28χρονου χαφ της Σατορού 

Στο «κάδρο» των Ατρόμητου και Βόλου έβαλε η L’Équipe τον Ρεμί Μουλούμπα και όπως ανέφερε σχετικά ο 28χρονος μέσος είναι πιθανό να μην συνεχίσει στη Σατορού καθώς οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν κινηθεί για την απόκτησή του. 
 
Ο κεντρικός χαφ (6αρό-8άρι) ξεκίνησε την καριέρα του από την Αμιάν, εκεί έγινε επαγγελματίας, ενώ παράλληλα χρίστηκε διεθνής με όλες τις «μικρές» Εθνικές της Γαλλίας. Στην πορεία αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, σε Λοριάν, Ντιζόν, Οσέρ, Αζαξιό, για μία σεζόν βρέθηκε στη βελγική Εουπεν, ενώ φέτος με τη φανέλα της Σατορού είχε 21 εμφανίσεις και 1 γκολ στη Ligue 2. Από το 2015 κλήθηκε ορισμένες φορές στην Εθνική ομάδα του Κονγκό και αγωνίστηκε 4 φορές.  

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