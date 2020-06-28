«Ατρόμητος και Βόλος για Μουλούμπα»
Η L’Équipe μετέδωσε πως οι δύο ελληνικές ομάδες κινούνται για την απόκτηση του 28χρονου χαφ της Σατορού
Θα θέλατε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την έκτακτη επικαιρότητα απο το gazzetta.gr ;
LIVE
ΑΕΚ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 0vs
ΠΑΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
LIVE
ESPANYOL 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 2vs
ΡΟΜΑ 0
LIVE
ΠAΡΜΑ 1vs
ΙΝΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 2vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0
LIVE
ΑΕΚ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 0vs
ΠΑΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 1vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 3
LIVE
ESPANYOL 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒAΝΤΕ 4vs
ΜΠΕΤΙΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 2vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 1vs
ΕΙΜΠAΡ 2
LIVE
ΠAΡΜΑ 1vs
ΙΝΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 2vs
ΡΟΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 3vs
ΣΠΑΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3vs
ΒΕΡΟΝΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 1vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 2vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 0vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 1vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 1vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡAΛ 2vs
ΤΑΜΠΟΦ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 98vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 73vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2
Η L’Équipe μετέδωσε πως οι δύο ελληνικές ομάδες κινούνται για την απόκτηση του 28χρονου χαφ της Σατορού