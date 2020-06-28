Σταυρόπουλος: «Ο Πανιώνιος έχει... μέταλλο»
Ο νεαρός αμυντικός στάθηκε στον... χαρακτήρα που δείχνουν οι «κυανόλευκοι» σε κάθε αγώνα και το πώς διαχειρίζονται τα προβλήματα
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Ο νεαρός αμυντικός στάθηκε στον... χαρακτήρα που δείχνουν οι «κυανόλευκοι» σε κάθε αγώνα και το πώς διαχειρίζονται τα προβλήματα