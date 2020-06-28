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Σταυρόπουλος: «Ο Πανιώνιος έχει... μέταλλο»

Σταυρόπουλος: «Ο Πανιώνιος έχει... μέταλλο»

Σταυρόπουλος: «Ο Πανιώνιος έχει... μέταλλο»

Ο νεαρός αμυντικός στάθηκε στον... χαρακτήρα που δείχνουν οι «κυανόλευκοι» σε κάθε αγώνα και το πώς διαχειρίζονται τα προβλήματα 

Στο «μέταλλο» που έχει ο Πανιώνιος στάθηκε ο  Δημήτρης Σταυρόπουλος, μέσω των όσων είπε ο νεαρός αμυντικός στον ΣΠΟΡ FM. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
Για την εικόνα της ομάδας στα play out και την δυσκολία του -6: "Eμείς ήμασταν προετοιμασμένοι να παλέψουμε έως το τελευταίο παιχνίδι. Βάλαμε από την αρχή της χρονιάς το -6 στην άκρη και παίζαμε το κάθε ματς ξεχωριστά. Όλα τα παιχνίδια ήταν τελικοί. Το σημαντικό είναι ότι δείχνουμε σημάδια οικογένειας. Το μέταλλο αυτής της ομάδας δεν ξέρω αν θα το βρει κάποιος ποδοσφαιριστής σε άλλη ομάδα. Αυτή η φανέλα είναι ξεχωριστή και όσοι την φορούν θα πρέπει να δίνουν όλα".
 
Για το γεγονός πως έβαλε δύο γκολ η ομάδα κόντρα στην Ξάνθη: "Το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί και δεν έχει σημασία πόσα γκολ θα βάλουμε. Όλη η ομάδα πρέπει να κάνει σωστή άμυνα και όλα τα παιδιά έχουμε διάιθεση και αυτό μας το έχει περάσει ο κ. Βόκολος".
 
Για τα προβλήματα τραυματισμών: "Ακόμα και με τα προβλήματα που έχουμε, με τις απουσίες, καταφέρνουμε να μην μας παίρνει από κάτω και όσοι παίζουν δίνουν το 100%".
 
Για τη συνέχεια: "Το κάθε ματς είναι τελικός, στόχος είναι σε κάθε αγώνα να πάρουμε τη νίκη. Αυτό θέλουμε".
 
Για το αν σκέφτονται την αναδιάρθρωση: "Ακούμε τι λένε απ' έξω, αλλά εμείς πάμε με τους αγώνες. Παλεύουμε κάθε παιχνίδι. Αν τελικά καταφέρουμε και σώσουμε την ομάδα, με αυτές τις συνθήκες που είχαμε φέτος, μπορεί κάποιος να το συγκρίνει με μία κατάκτηση Κυπέλλου ή κάτι τέτοιο. Θα είναι τεράστια η επιτυχία, έτσι όπως ήταν φέτος τα πράγματα".
 
Για το αν σκέφτεται μία μεταγραφή: "Προσηλωμένος στον Πανιώνιο είμαι εγώ, έχω δύο χρόνια συμβόλαιο ακόμα. Είμαι από τη Νέα Σμύρνη, γνωρίζω καλά το πάθος των φίλων του Πανιωνίου που είναι ξεχωριστό". 

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