Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την αποχώρηση δέκα παικτών.

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να κερδίσει την περασμένη σεζόν την άνοδο στη Super League και αλλάζει το ρόστερ του με στόχο φυσικά να γίνει πιο δυνατός και να επιστρέψει εκεί που ανήκει.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, λοιπόν, ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρηση δέκα ποδοσφαιριστών:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Γιώργο Σαραμαντά, Βασίλη Τσέργα, Τάσο Κρητικό, Αλέξανδρο Βοΐλη, Άντονι Μπελμόντ, Γιώργο Οκκά, Παναγιώτη Μωραΐτη, Γιούτο Ανζάι, Φώτη Σγουρή και Νίκο Πέιο.

Η οικογένεια του Πανιωνίου τους ευχαριστεί για την παρουσία και την προσφορά τους στον Σύλλογο και τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής τους πορείας».