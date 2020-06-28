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Μαξίμοβιτς, ο «δήμιος» της Ξάνθης (pics)

Μαξίμοβιτς, ο «δήμιος» της Ξάνθης (pics)

Μαξίμοβιτς, ο «δήμιος» της Ξάνθης (pics)

Ο 32χρονος μέσος του Πανιωνίου σκόραρε και στα 2 ματς που έχει αντιμετωπίσει την ομάδα της Θράκης και εναντίον της βρίσκει δίχτυα κατά μέσο όρο κάθε 53,5' 

Το σκορ για τη μεγάλη νίκη του Πανιωνίου επί της Ξάνθης άνοιξε χθες ο Νόβιτσα Μαξίμοβιτς, καθώς στο 30' εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Λισγάρα και έδωσε το προβάδισμα στους «κυανόλευκους ». Πλέον ο Σέρβος χαφ δύναται να αναγορευτεί και σε «δήμιο» της ακριτικής ομάδας, αφού έχει βρει δίχτυα και στα 2 ματς που την έχει αντιμετωπίσει!  Κατά σύμπτωση τα άλλα 2 εν Ελλάδι τέρματά του τα σημείωσε κόντρα στην ΑΕΛ. 
 
 
Το πρώτο ήταν στις 17 Μαρτίου του 2019. Λίγους μόνο μήνες μετά την έλευσή του στην Ελλάδα, εκείνο το βράδυ αντικατέστησε τον Μανιάτη στο 69', ενώ Πανιώνιος και Ξάνθη ήταν «κολλημένοι» στο 0-0. Λίγο αργότερα (75') με ένα δυνατό αριστερό σουτ έξω από τα αντίπαλα καρέ, έστειλε την μπάλα πρώτα στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Ζίβκοβιτς και ύστερα στα δίχτυα. 
 
 
Μέχρι που φτάσαμε στο χθες, όπου στο 30'  παρακολουθούσε τον Λισγάρα που φαινομενικά έλεγχε την μπάλα, ο έμπειρος στόπερ όμως έκανε λάθος και «άδειασε» τον Μπέντο που ήταν λίγα μέτρα πίσω του, ο Μαξίμοβιτς έγινε κάτοχός της και προ κενής εστίας την έστειλε στα δίχτυα. 
 
 
Ετσι ο 32χρονος μέσος σε συνολικά 107 αγωνιστικά λεπτά που την έχει αντιμετωπίσει (μαζί με τις καθυστερήσεις) μετρά 2 γκολ  (1/53,5' κατά μέσο όρο) σε μόλις 3 τελικές του προσπάθειες. 

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