Μαξίμοβιτς, ο «δήμιος» της Ξάνθης (pics)
Ο 32χρονος μέσος του Πανιωνίου σκόραρε και στα 2 ματς που έχει αντιμετωπίσει την ομάδα της Θράκης και εναντίον της βρίσκει δίχτυα κατά μέσο όρο κάθε 53,5'
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Ο 32χρονος μέσος του Πανιωνίου σκόραρε και στα 2 ματς που έχει αντιμετωπίσει την ομάδα της Θράκης και εναντίον της βρίσκει δίχτυα κατά μέσο όρο κάθε 53,5'