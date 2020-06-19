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Σίμος: «Πάντα στόχος η νίκη» (vid)

Σίμος: «Πάντα στόχος η νίκη» (vid)

Σίμος: «Πάντα στόχος η νίκη» (vid)

Ο κόουτς του ΟΦΗ αναφέρθηκε στο επερχόμενο παιχνίδι των κρητικών στηνΤούμπα

Πρωτόγνωρες καταστάσεις βιώνουν όλοι στο ποδόσφαιρο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και σε αυτό στάθηκε ο Γιώργος Σίμος, μιλώντας στο κανάλι του ΟΦΗ. Οπου ο κόουτς των κρητικών αναφέρθηκε και στο επερχόμενο παιχνίδι της Τούμπας. «Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος αυτή που περνάμε. Πάντα στόχος είναι η νίκη», σχολίασε σχετικά. 
 

Σίμος: "Στο ποδόσφαιρο πάντα θέλουμε να νικάμε" (19/6/20)

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