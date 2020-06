Παναθηναϊκός σε Μίσιτς: «Σε περιμένουμε ξανά πίσω στο γήπεδο» (pic)

Μαντεύεις το φρουτάκι και σε περιμένει μια έκπληξη* | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Μίσιτς μπήκε στο χειρουργείο για αφαίρεση κύστης από τη βουβωνική χώρα, σε μια είδηση που σόκαρε τον «δικέφαλο του βορρά», με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να στέκεται στο πλευρό του και της οικογένειάς του.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θέλησε να του στείλει τις ευχές της κι έτσι μέσω ανάρτηση στα social media από το ματς του δεύτερου γύρου της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, έγραψε:

«Σύντομα καλά, σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και σε περιμένουμε πίσω στο γήπεδο».

Get well soon Josip! Wish you a speedy recovery. We are waiting you on the pitch. pic.twitter.com/pY3kekhJLi

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 16, 2020