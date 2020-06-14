Super League - Βαθμολογία play off: H AEK στη 2η θέση, πέρασε τον ΠΑΟΚ!
Το σημαντικό «διπλό» της ΑΕΚ στο Ηράκλειο σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ άλλαξε τα δεδομένα στην 2η θέση της βαθμολογίας των play off.
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Το σημαντικό «διπλό» της ΑΕΚ στο Ηράκλειο σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ άλλαξε τα δεδομένα στην 2η θέση της βαθμολογίας των play off.