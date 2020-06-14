ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • LALIGA SANTANDER
  • BUNDESLIGA
  • SÜPER LIG

  • LIVE

    ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0

    vs

    ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΡΙΖΕΣΠΟΡ 0

    vs

    ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2

    vs

    ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE
Super League - Βαθμολογία play off: H AEK στη 2η θέση, πέρασε τον ΠΑΟΚ!

Super League - Βαθμολογία play off: H AEK στη 2η θέση, πέρασε τον ΠΑΟΚ!

Super League - Βαθμολογία play off: H AEK στη 2η θέση, πέρασε τον ΠΑΟΚ!

Το σημαντικό «διπλό» της ΑΕΚ στο Ηράκλειο σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ άλλαξε τα δεδομένα στην 2η θέση της βαθμολογίας των play off.

Η ΑΕΚ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ήξερε πως αν φύγει νικήτρια από το «Γεντί Κουλέ» στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ θα βρεθεί μόνη στην 2η θέση της βαθμολογίας των πλέι οφ. Νίκησε και τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ το βράδυ του Σαββάτου έμεινε στο... μηδέν κόντρα στον Παναθηναϊκό κι έτσι η Ένωση με το πέρασμά της από το Ηράκλειο, μετά το πέρας της 2ης αγωνιστικής των play off είναι αυτή που βρίσκεται στην προνομιούχο θέση που δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Πλέον οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στους 55 βαθμούς, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά... έπεσε στην 3η θέση καθώς έχει 53
 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-0
ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-2
Ολυμπιακός - Άρης  21.30μμ

 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 2 ΑΓΩΝΕΣ

 
1. Ολυμπιακός    69
2. ΑΕΚ                55
3. ΠΑΟΚ             53
4. Παναθηναϊκός 46
5. Άρης               37
6. ΟΦΗ              34
*Ολυμπιακός και Άρης έχουν ματς λιγότερο
*Ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση επτά βαθμών λόγω της υπόθεσης πολυϊδιοκτησίας με την Ξάνθη.
 
 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)

Σάββατο 20 Ιουνίου
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (20.30μμ)
ΑΕΚ - Αρης (21.30μμ)
 
Κυριακή 21 Ιουνίου 
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21.30μμ)

Tags

Περισσοτερα Αρθρα