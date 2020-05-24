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«Ολυμπιακός σημαίνει πάθος!»

«Ολυμπιακός σημαίνει πάθος!»

«Ολυμπιακός σημαίνει πάθος!»

Ο Ολυμπιακός ανέβασε φωτογραφία στο Instagram κι έγραψε πως η ομάδα είναι... πάθος! 

Με μια ανάρτησή του στο Instagram, ο επίσημος Ολυμπιακός τόνισε πως η ομάδα για τον κόσμο είναι ένα... πάθος.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ο Ολυμπιακός είναι πάθος!».

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olympiacos means passion! #Olympiacos #Passion #Family #Celebration #Football​

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