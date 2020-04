Η ECA ανέδειξε την πρωτοβουλία της ΑΕΚ με τη συλλεκτική φανέλα (pic)

Η συλλεκτική φανέλα που έβγαλε η ΑΕΚ προς πώληση με τα έσοδα να πηγαίνουν για την αγορά ιατρικοφαρμακευτικού υλικού στη μάχη κατά του COVID 19 έγινε sold out και οι κιτρινόμαυροι αισιοδοξούν ότι σύντομα θα υπάρξει νέα τροφοδοσία με φανέλες καθώς η ζήτηση είναι πρωτοφανής.

Μάλιστα τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία της Ένωσης ανέδειξε και η ECA, η Ένωση Ευρωπαϊκών συλλόγων, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των κιτρινόμαυρων να βοηθήσουν αυτές τις κρίσιμες στιγμές στην παγκόσμια υγεία.

As part of the effort to prevent the spread of COVID-19, @AEK_FC_OFFICIAL has developed a special-purpose football shirt, with all profits going to the supply of medical equipment. #WeFightCovid https://t.co/3JW0uH2FWx

— ECA (@ECAEurope) April 15, 2020