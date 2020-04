ΑΕΛ: Οι βοηθοί του Γρηγορίου

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ δημοσιοποιεί τα βιογραφικά σημειώματα των συνεργατών του προπονητού μας κ. Μιχάλη Γρηγορίου:

1. Γεωργιάδης Ιωάννης – Προπονητής Φυσικής Κατάστασης και Απόδοσης

Εκπαίδευση

Κάτοχος Πτυχίου από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με Εξειδίκευση στην Προπονητική Ποδοσφαίρου.

Certificate in<<Team Sports Training>> from Barcelona Innovation Hub.

Κάτοχος Διπλώματος Προπονητή UEFA A.

High-Intensity Training Certificate by IDEA Health & Fitness Association

Ολοκλήρωση σειράς Μαθημάτων (Η Επιστήμη του Ύπνου για τους Επαγγελματίες του Fitness )- Sleep Science for Fitness Professionals by IDEA Health & Fitness Association

Ποδοσφαιρική Εμπειρία

Ποδοσφαιριστής σε επίπεδο, ημι-επαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών από το 1998 έως το 2010.

Κυριότερες Διακρίσεις:

Πρωταθλητής και Κυπελλούχος Δ Εθνικής Κατηγορίας με Ηλυσιακό 2003-4

Προπονητική Καριέρα

Προπονητής Τμημάτων Υποδομών.

Head Coach σε Soccer Club (4 μήνες Διάρκειας Πρόγραμμα) για την επιλογή αθλητών κολεγιακού επιπέδου στις Η.Π.Α στην πόλη της Μινεάπολης στην Πολιτεία της Μινεσότα.

Final Four Φιναλίστ στο Παναμερικανικό Τουρνουά Προεπιλογής Αθλητών για τα Εγχώρια Κολέγια. (Απρίλιος – Ιούλιος 2005 ).

10 Χρόνια ως Προπονητής Φυσικής Κατάστασης Συνεργάτης του Μιχάλη Γρηγορίου (2010-2020).

6 μήνες Συνεργάτης με τους Προπονητές: Απόστολο Χαραλαμπίδη και Μάκη Κατσαβάκη στη Δόξα Δράμας Super League 2011-12 όπου εντός της χρονιάς ακολούθησα και πάλι τον Μιχάλη Γρηγορίου στον Πανσερραϊκό.

Ομάδες

ΑΕΛ από 8/2019 έως σήμερα

Πανιώνιος από 7/2017 – 7/2018

Κέρκυρα 6/2016 – 4/2017

Ατρόμητος 7/2015 – 11/2015

Κέρκυρα 7/2013 - 6/2015

Πανσερραϊκός 1/2012 – 6/2013

Δόξα Δράμας 7/2010 – 1/2012

Διακρίσεις ως Προπονητής Φυσικής Κατάστασης.

2 Promotions in Greek Super League (AOK KERKYRA – DOXA DRAMAS )

Europa League Qualifications with Panionios & Atromitos:

8 Matches (4 Wins / 0 Draws / 4 Losses)

Head Coach: Michalis Grigoriou

Opponents:

AIK Solna

ND Gorica

Fenerbahce

Maccabi Tel Aviv

Άλλες Διακρίσεις/Δραστηριότητες

Συνεργάτης σε ιστοσελίδες για θέματα Φυσικής Κατάστασης στο Ποδόσφαιρο.

Ιδιοκτήτης και Συγγραφέας στην Ιστοσελίδα Soccercoach4u.com για θέματα Φυσικής Κατάστασης και Τακτικής.

Παρακολούθηση Διεθνών Συνεδρίων και Σεμιναρίων όπως και Προπονήσεων στο Εξωτερικό σε Τακτά Διαστήματα με Κορυφαία Στιγμή ένα 10ήμερο στο Προπονητικό της ManchesterUnitedτο 2010 με Προπονητή τον AlexFerguson.

Πτυχιακή Εργασία με θέμα << Τεχνική - Τακτική κατά Ηλικίες 5-16 Ετών>>.

Αναρτημένη στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ.

Υπολογιστές: ECDL.

Παρουσιάσεις σεμιναρίων-διαλέξεωνγια θέματα Προπονητικής Ποδοσφαίρου.

Ανάλυση Προπόνησης και Προπονητικού φορτίου.

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά Άριστα.

2. Δημήτρης Γελαδάρης – Βοηθός Προπονητή

Εκπαίδευση

Κάτοχος Πτυχίου Προπονητή UEFA Β.

Πιστοποίηση για την βασική υποστήριξη ζωής BasicLifeSupport (BLS) Του φορέα EuropeanResuscitatioCouncil (2018).

Προπονητική Καριέρα

Προπονητής σε τμήματα Υποδομών.

Βοηθός Προπονητή ΠΑΕ ΑΕΛ 2019-20.

Εμπειρία ως ποδοσφαιριστής

1993-1996 Πόντιοι Βέροιας

1996-1998 Εθνικός Πειραιώς

1999-2003 Skoda Ξάνθη

2003-2004 Χαλκηδόνα

2004-2008 Ατρόμητος

2008-2010 Εργοτέλης

2010-2011 Δόξα Δράμας

2011 Βέροια

2012 Δόξα Δράμας

2012-2013 Καβάλα

2013-2015 Δόξα Δράμας

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διακρίσεις

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου με την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων στο Ιράν.

Ευρωπαϊκές Συμμετοχές με SkodaXanthi–AtromitosAthens.

Πρωτάθλημα με τον Εθνικό Πειραιώς.

Πρωτάθλημα με τους Πόντιους Βέροιας.

Βραβείο Ήθους και Υπόδειγμα Ποδοσφαιριστή/Μαθητή.

Άνοδος με Δόξα Δράμας.

Μετάλλιο σε αγώνα τρεξίματος 600μ.

3. Φιλιππής Ευάγγελος – Προπονητής τερματοφυλάκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2003 Δίπλωμα Προπονητικής Ποδοσφαίρου U E F A B' Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

2005 Δίπλωμα Προπονητικής Ποδοσφαίρου U E F A A' Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

2001–2005 Παρακολούθηση Θερινών Σεμιναρίων Προπονητή Τερματοφυλάκων (Trento Ιταλίας)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2019–2020 Προπονητής Τερματοφυλάκων Π.Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ (Super League 1)

2014–2018 Προπονητής τερματοφυλάκων Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Super League 1)

2013–2014 Προπονητής Τερματοφυλάκων Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ (Super League 1)

2012–2013 Προπονητής Τερματοφυλάκων Π.Α.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ (Super League 2)

2010–2012 Προπονητής Τερματοφυλάκων Π.Α.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Super League 1)

2001–2010 Προπονητής Τερματοφυλάκων Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Super League 1)

1999–2001 Προπονητής Τερματοφυλάκων Π.Α.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Super League 2)

1998–1999 Προπονητής Τερματοφυλάκων ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Super League 1)

4. Ιωσηφίδης Νικόλαος - Σκάουτερ / Αναλυτής αγώνων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Προπονητής ποδοσφαίρου, κάτοχος πτυχίου UEFAA΄, Β΄, C.

Διαπίστευση της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Football tactic and video analysis

Εξωτερικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θράκης (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με διαλέξεις σε θέματα ανάλυσης ποδοσφαίρου, και αναπτυξιακές ηλικίες.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Προπονητής ποδοσφαίρου

Scouting και Opponent Analyst-video analysis

Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Υποδομών-Αναπτυξιακές ηλικίες.

Ανάλυση σχηματισμών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Ανάλυση ατομικής τακτικής ανά θέση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Ανάλυση video-ανάλυση της θέσης του τερματοφύλακα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εικοσαετής και πλέον ποδοσφαιρική εμπειρία σε επίπεδο επαγγελματικών, ημιεπαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1998 – 2004: Προπονητής σε ομάδες ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων

2004 – 2005: Τεχν.διευθυντής- Προπονητής Π.Α.Ε. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)

2005 – 2007: Τεχν.διευθυντής - Προπονητής Π.Α.Ε. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ (Ομάδας Νέων και τμημάτων υποδομής)

2007 – 2009: Τεχν.διευθυντής - Προπονητής Π.Α.Ε. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ (Πρωτάθλημα SUPERLΕΑGUE Ελλάδας U17 και U21)

2009 -2010: Τεχν.διευθυντής - Προπονητής Π.Α.Ε. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ (Ομάδας Νέων SUPERLΕΑGUE U21)

2008-2011: Βοηθός προπονητή, Opponent Analyst -Scouting Π.Α.Ε. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ (SUPERLΕΑGUE)

2011-2012: Opponent Analyst- Scouting Π.Α.Ε. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (SUPERLΕΑGUE)

2012-2013: Βοηθός προπονητή, OpponentAnalyst-Scouting ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ (Β΄Εθνικη)

2014-2015: Προπονητής τμημάτων προεπιλογής της ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ , ΕΠΟ στην Θράκη.

2015-2016: Τεχν. Δντης τμημάτων υποδομής και Scouter ΑΕΚ Academy Network Αν. Μακ.Θράκης.

2016-2017: Opponent Analyst - Scouting Π.Α.Ε. ΔΟΞΑΔΡΑΜΑΣ (FOOTBAL LEAGUE)

2017-2018: Γενικος δντης ,Τεχνικος Δντης - Π.Α.Ε. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (SUPERLEAGUE 2 )

2018-2019: Τεχνικος Δντης - Π.Α.Ε. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (SUPERLEAGUE2 )

2019-2020: Opponent Analyst - Scouting ΠΑΕ Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ (SUPER LEAGUE)

ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Υπολογιστές: Γνώση άριστη, Επεξεργασία video-ανάλυση, Παρουσιάσεις σεμιναρίων-διαλέξεων.

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά.

Γνώση ΚΑΡΠΑ, Πρώτων βοηθειών, αθλητικών τραυματισμών, μέλος Π.Ε.Ε.Κ. Διάσωσης.

Υπάλληλος Υπουργείου Προστ. Πολίτη

5. Παναγούλης Χαράλαμπος – Γυμναστής Φυσικής Κατάστασης

Κάτοχος UEFA B (υπό αξιολόγηση απόκτησης UEFA Α)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Τρικάλων 2008-2012 (ειδικότητα ποδόσφαιρο)

M.Sc (μεταπτυχιακό) ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής- Κατεύθυνση: Μεγιστοποίηση Αθλητικής Απόδοσης και Επίδοσης (Maximizing Athletic Performance) 2013-2016

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

2015-2016 ΑΕ ΣΠΑΡΤΗ Γυμναστής-βοηθός προπονητή (Γ εθνική - πρωταθλήτρια)

2016-2017 ΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΠΑΕ Γυμναστής (football league)

2017-2018 Κ20 ΠΑΕ ΑΕΛ προπονητής-γυμναστής (superl eague)

2018-2019 ΠΑΕΑΕΛΓυμναστής (super league)

2019-2020 ΠΑΕΑΕΛΓυμναστής (super league)

Τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής: Η επίδραση ενός προγράμματος λειτουργικής προπόνησης δύναμης κάτω άκρων στη δύναμη, ταχύτητα, αλτικότητα και ευκινησία νεαρών ποδοσφαιριστών.

Δημοσίευση άρθρου στο πλαίσιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διατριβής: In-season integrative neuromuscular strength training improves performance of early-adolescent soccer players. Journal of Strength & Conditioning Research, Nov 13 (2019)

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών με θέμα:

“ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 15-16 ΕΤΩΝ”.

Τίτλοςάρθρου:COMPARISON OF TWO PHYSICAL CONDITIONING PROGRAMS IN IMPROVING AEROBIC ENDURANCE IN MODERATELY TRAINED YOUTH AMATEUR SOCCER PLAYERS DURING THE PREPARATION PERIOD

Accepted for press in Journal of Physical Education and Sport (19 September 2013)

Ξένες γλώσσες: Άγγλικα, Γερμανικά

Αναρτημένες ανακοινώσεις σε συνέδρια:

Α. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μανούρας Ν., Κουλεξίδης Σ., Λαμπρόπουλος Κ., Τρέχα Π., Παναγούλης Χ., Παπανικολάου Ζ.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σ.Ε.Φ.Α.Α.

Β. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ , ΤΗΝ ΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ ΝΕΑΡΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μανούρας Ν., Κουλεξίδης Σ., Παναγούλης Χ., Τρέχα Π., Παπαϊωάννου Φ., Λαμπρόπουλος Κ., Παπανικολάου Ζ.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α»