Η ΑΕΛ Novibet συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις, πέρασε με το εμφατικό 3-0 από την Κομοτηνή και τον Πανθρακικό και ανέβηκε στην 2η θέση.

Εξαιρετική ΑΕΛ Novibet και στην Κομοτηνή. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου επικράτησε με 3-0 μέσα στην Κομοτηνή του Πανθρακικού και έφτασε τους 19 βαθμούς, ανεβαίνοντας στην 2η θέση της Super League 2. Στον αντίποδα οι «πράσινοι» έμειναν στους 13 και έπεσαν στην 7η θέση.

Στα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο μπορεί και οι δύο ομάδες να προσπάθησαν να σκοράρουν, αλλά κανείς δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα με το 0-0 να μένει ως το τέλος.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά στο δεύτεροι και αρχικά προηγήθηκαν στο 48' με σουτ του Καμπετσή και έκαναν το 0-2 στο 55' με κεφαλιά του Γαργάλα. Ένα σημαντικό προβάδισμα που όχι μόνο κατάφεραν να κρατήσουν, αλλά στο 87' ο Νίτσος με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 0-3 δίνοντας ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη.

Σκόρερ: 48′ Καμπετσής, 55′ Γαργάλας, 87′ Νίτσος

Πανθρακικός (Αποστολίδης): Παϊτέρης, Λαρρέα, Πέιος, Βουτσάς, Σαραντίδης (81′ Παπακωνσταντίνου), Παχούμης (62′ Τσίλεμ), Κολλαράς (62′ Γκορντεζιάνι), Γιανναράκης, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος (81′ Πεχλιβανόπουλος), Νότας (87′ Τσάικα).

ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Σάκιτς, Μπούσης, Ρισβάνης (46′ Τσελεπίδης), Γαργάλας, Παρράς (63′ Αλμπάνης), Παπαγεωργίου (85′ Πινακάς), Τσιγγάρας, Νοικοκυράκης, Καμπετσής (73′ Νίτσο), Μακρής (73′ Αντράντα).

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 7/11

Πανσερραϊκός – Απόλλων Καλαμαριάς 2-1

Πανθρακικός – ΑΕΛ Novibet 0-3

Κυριακή 8/11

Ολυμπιακός Β' – Ελλάς Σύρου

Athens Kallithea – Πανιώνιος

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β'

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μαρκό

Δευτέρα 9/11

Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 25

2. ΑΕΛ Novibet 19

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3. Πανιώνιος 17

4. Athens Kallithea 17

5. Νίκη Βόλου 14

6.Πανσερραϊκός 13

7. Ελλάς Σύρου 13

8. Πανθρακικός 13

9. Αναγέννηση Καρδίτσας 11

10. Αστέρας Β' AKTOR 10

11. ΠΑΟΚ Β' 9

12. Πύργος 9

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13. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

14. Νέστος Χρυσούπολης 8

15. Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 4

* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση τεσσάρων βαθμών.

** ΑΕΛ Novibet, Πανθρακικός, Πανσερραϊκός και Απόλλωνας Καλαμαριάς έχουν ένα ματς περισσότερο