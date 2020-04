Οι δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ δοκιμάζουν τις ικανότητες τους στην προπονητική παίζοντας το διάσημο παιχνίδι Football Manager, σε ζωντανή μετάδοση από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube το απόγευμα του Σαββάτου (4/4-20:00 ).

Στο εικονικό πρωτάθλημα με τη συμμετοχή των Ζίβκο Ζίβκοβιτς και Δημήτρη Πέλκα, που στήνει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, θα συμμετέχει και η σελίδα «FM Greece», που αποτελεί την επίσημη κοινότητα των παικτών του δημοφιλούς παιχνιδιού στην χώρα μας.

Συντονιστείτε στο κανάλι του ΠΑΟΚ στο YouTube στις 20:00

Subscribe to our YouTube channel and watch live a @FootballManager virtual championship with Dimitris Pelkas, Zivko Zivkovic and FM Greece... https://t.co/kk4gsNsfaX pic.twitter.com/H2GOxUlVat

— PAOK FC / ΠAOK (Stay at ) (@PAOK_FC) April 4, 2020